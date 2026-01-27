Una leyenda del tenis señala el 'gran error' de Djokovic con Alcaraz y Sinner: "No debería decirlo"

Mats Wilander, exnúmero uno del mundo, ha tildado de error las declaraciones de Novak en las que se infravalora frente a los dos mejores tenistas del momento.

El periplo de Novak Djokovic por el Open de Australia está siendo sencillo. Pese a que el tenista serbio es uno de los veteranos del torneo, parece que la edad no le pesa y ya se encuentra en cuartos de final, donde se enfrentará ante Lorenzo Musetti.

Las expectativas sobre 'Nole' le situaban con dificultades para hacer frente a Carlos Alcaraz o Jannik Sinner debido a las lesiones que lleva acarreando en los últimos años. Sin embargo, Djokovic está demostrando por qué es considerado uno de los mejores tenistas de la historia. Pese a su buen rendimiento, el ganador de 24 Grand Slams ha reiterado en varias ocasiones que actualmente su nivel es inferior al de los dos mejores tenistas del momento. Lo cual, para una leyenda del tenis, supone un error garrafal viniendo del serbio.

"Por supuesto, Novak Djokovic es un poco más lento que antes, pero todavía juega increíblemente bien", señala Mats Wilander, exnúmero uno del mundo, en su columna de 'L'Équipe'.

"Su saque es igual de efectivo, su derecha es potentísima y, francamente, no me lo imagino perdiendo antes de semifinales, porque no importa quién sea su rival, siempre que no se llame Sinner o Alcaraz. Novak tiene mucha confianza contra todos sus oponentes potenciales, excepto esos dos", añade Wilander.

Aunque el propio Mats también afirma que Novak no se encuentra a la altura de Sinner o Alcaraz, rechaza la idea de que lo asuma de forma pública: "Me sorprende que siga diciendo con tanta frecuencia que son los mejores del mundo y que son mucho mejores que él. Sea cierto o no, aunque sea un detalle de su parte, no debería decirlo".

Por último, el extenista piensa que puede tratarse de la "filosofía" del propio Djokovic para "quitarse presión" durante el major. "Probablemente esté tratando de quitarse presión y hacer que la gente olvide que todavía es un contendiente para las cosas más importantes. No creo que sea una estrategia; es simplemente su filosofía", concluye Wilander en su columna.