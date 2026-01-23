El convencimiento de Aprilia para vencer a Márquez: "Jorge Martín es un león enjaulado"

Massimo Rivola, jefe de la escudería italiana, confía en las opciones de su piloto. El directivo le ha contado a 'Jugones' que confía en superar a Márquez en 2026.

Marc Márquez es el rival a batir en 2026. El de Cervera conquistó su noveno mundial en 2025 con una superioridad aplastante sobre el resto de rivales. Marc no dio opción a ningún otro piloto a poder intentar pelear por la corona. Solo su hermano Álex pudo competirle de tú a tú en la primera mitad del año, a partir de ahí, Márquez fue imparable.

Es por ello, que el objetivo de las grandes escuderías es detener el dominio de Marc con Ducati. Aprilia es una de las grandes candidatas ha hacerlo. Marco Bezzecchi, piloto de la escudería boloñesa fue el mejor corredor al término del año pasado, con Marc lesionado.

El italiano, con la Aprilia, pudo ganar carreras y demostrar que puede aspirar el título. Lo mismo pasa con su compañero de equipo, Jorge Martín. El madrileño, campeón de MotoGP en 2024, pasó la peor temporada de su carrera el año pasado debido a las lesiones.

Sin embargo, Massimo Rivola, jefe de equipo de Aprilia, le ha contado a 'Jugones' (Elisa Laso) lo mucho que confía en el talento de Jorge aunque también es prudente en lo que a su estado físico se refiere: "Jorge es un león enjaulado. Es un campeón del mundo. Es súperveloz aunque primero hay que recuperalo físicamente".