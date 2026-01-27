El paro baja del 10% por primera vez desde 2008 tras sumar 605.000 ocupados en 2025, nuevo máximo histórico

El dato En términos interanuales, el mercado laboral registra un 2,77% más de personas ocupadas que en el cierre de 2024, con 606.200 ocupados más en términos desestacionalizados.

El cierre del año 2025 trajo consigo un hito en el mercado laboral español. Por primera vez desde 2008, la tasa de paro ha descendido de la barrera del 10%, situándose en un 9,93%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre de 2025, se alcanzaron los 22.463.300 ocupados (22.462.900 personas en términos desestacionalizados), registrando un nuevo máximo histórico. La ocupación aumentó en 76.200 personas entre octubre y diciembre del año pasado (200.900 en términos desestacionalizados), respecto al tercer trimestre. La tasa de crecimiento se sitúa en el 0,34% (0,9% desestacionalizado, el mayor ritmo en dos años y medio).

En términos interanuales, el número de ocupados aumentó en 606.200 personas en términos desestacionalizados, concretamente un 2,77% más respecto a 2024. Por primera vez, la población activa si sitúa por encima de los 25 millones de personas, tras un incremento de casi medio millón de personas en el último año.

Los hogares que tienen a todos sus miembros activos ocupados aumentó en 2025 en casi 263.000 más que hace un año, situándose en 12.166.300. Mientras, los hogares con todos sus miembros activos en paro disminuyeron en 61.200 en los últimos 12 meses, hasta los 772.300.

El crecimiento de la ocupación viene aupada por el sector privado, que registra un incremento de 555.300 personas activas en 2025, por las 50.100 del sector público. 2025 también fue un buen año para la estabilidad del empleo, con un crecimiento de los contratos indefinidos de casi 547.500, hasta las 16.260.000 personas. Por su parte, la tasa de paro juvenil se sitúa el 23% en el cuarto trimestre de 2025, también un mínimo desde la crisis financiera.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, valora positivamente unos datos que muestran, dice, un "mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos".

