'Sirat' se cuela en la lista de nominados a los premios BAFTA 2026

Premios de cine La Academia británica del Cine y la Televisión (BAFTA) sigue la pista de los Oscar y da a conocer su lista de nominados para el 2026.

Continúan los días de cine de este 2026. A principios de año conocíamos los nominados a los SAG Awards 2026 y los ganadores de los Globos de Oro 2026, los premios del cine se trasladaban a España para conocer las nominaciones a los Premios Goya 2026 y el pasado sábado 24 de enero conocíamos los ganadores de los Premios Feroz.

Precisamente del cine español se ha hecho bandera este año 'Sirat', que ya ha cosechado cinco galardones en los Premios del Cine Europeo y se postula como candidata a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido en los Oscar 2026.

Ahora llega el turno de los BAFTA, los premios de la Academia británica que ya publican su esperada lista de nominados para este 2026. Unos 8.300 profesionales de la industria del cine británico han votado la lista de nombres y títulos de películas que optan al galardón en cada una de las categorías.

Sus ganadores se darán a conocer el próximo 22 de febrero desde el Southbank Centre’s Royal Festival Hall de Londres. Mientras, las apuestas quedan abiertas tras conocer la lista de nominados de la mano de Aimee Lou Wood y David Jonsson este 27 de enero:

Lista completa de los nominados a los premios BAFTA 2023

Mejor película:

Mejor dirección:

Yorgos Lanthimos por ' Bugonia '

' Chloé Zhao por 'Hamnet'

Josh Safdie por 'Marty supreme'

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Joachim Trier por 'Valor sentimental'

Ryan Coogler por 'Sinners'

Mejor actriz protagonista:

Jessie Buckley por 'Hamnet'

Rose Byre por 'Si pudiera, te daría una patada'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue'

Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'

Renate Reinsve por 'Valor sentimental'

Emma Stone por 'Bugonia'

Mejor actor protagonista:

Robert Aramayo por 'I swear'

Timothée Chalamet por 'Marty supreme'

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

Ethan Hawke por 'Blue moon'

Michael B. Jordan por 'Sinners'

Jesse Plemons por 'Bugonia'

Mejor actriz de reparto:

Odessa A'Zion por 'Marty Supreme'

Inga Ibsdotter por 'Valor sentimental'

Wunmi Mosaku por 'Sinners'

Carey Mulligan por 'The Ballad of Wallis Island'

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

Emily Watson por 'Hamnet'

Mejor actor de reparto:

Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

Jacob Elordi 'Frankenstein'

Paul Mescal por 'Hamnet'

Peter Mullan por 'I Swear'

Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'

Mejor fotografía:

'Frankenstein'

'Marty supreme'

'Una batalla tras otra'

'Sinners'

'Train dreams'

Mejor montaje:

'F1'

'A house of dynamite'

'Marty supreme'

'Una batalla tras otra'

'Sinners'

Mejor guion original:

'I Swear'

'Marty Supreme'

'The Secret Agent'

'Valor sentimental'

'Sinners'

Mejor guion adaptado:

'The ballad of Wallis Island'

'Bugonia'

'Hamnet'

'Una batalla tras otra'

'Pillion'

Mejor música original:

'Bugonia'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Una batalla tras otra'

'Sinners'

Mejores efectos especiales:

'Avatar: Fuego y Ceniza'

'F1'

'Frankenstein'

'Cómo entrenar a tu dragón'

'The Lost Bus'

Mejor sonido:

'F1'

'Frankenstein'

'Una batalla tras otra'

'Sinners'

'Warfare'

Mejor diseño de vestuario:

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Sinners'

'Wicked:Parte 2'

Mejor maquillaje y peluquería:

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty supreme'

'Sinners'

'Wicked: Parte 2'

Mejor documental:

'2000 meters to Andriivka'

'Apocalypse in the tropics'

'Cover-up'

'Mr Nobody against Putin'

'The perfect neighbor'

Mejor película británica:

'28 years later'

'The ballad of Wallis Island'

'Bridget Jones: mad about the boy'

'Die my love'

'H is for Hawk'

'Hamnet'

'I swear'

'Mr Burton'

'Pillion'

'Steve'

Mejor película de habla no inglesa:

'It Was Just an Accident'

'The Secret Agent'

'Valor sentimental'

'Sirat'

'La voz de Hind Rajab'

Mejor película de animación:

'Elio'

'Pequeña Amélie'

'Zootropolis 2'

Mejor diseño de producción

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty supreme'

'Una batalla tras otra'

'Sinners'

Fecha y hora de la gala de entrega de los Premios BAFTA 2026

Desde el Southbank Centre’s Royal Festival Hall de Londres, la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de 2026 tendrá lugar el domingo 22 de febrero a las 20:00 horas (hora española).

El actor escocés Alan Cumming hará de maestro de ceremonias en la edición número 79 de estos premios organizados por la Academia Británica de Cine y Televisión.

