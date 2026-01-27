El Gobierno aprueba 20 millones en ayudas y adelantos de indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

Los detalles El ministro de Transportes, Óscar Puente, señala que en un plazo de tres meses los familiares de cada fallecido recibirán 216.000 euros: 72.000 a fondo perdido, 72.000 correspondientes al seguro de responsabilidad civil y otros 72.000 del seguro obligatorio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. "Las víctimas tienen derecho a una asistencia total y todo eso se aplicará con el máximo respeto. Las víctimas no pueden esperar años para recibir el dinero que necesitan para reorganizar su vida, sus desplazamientos... Queremos establecer ayudas inmediatas a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones", ha asegurado Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

"No vamos a consentir lo mismo que pasó en Angrois y que estén esperando diez años las ayudas", deja claro. "Esto no se trata de poner precio al dolor, no queremos que las familias tengan una sensación de angustia económica y desamparo institucional", ha añadido.

El ministro ha señalado que, para agilizar el proceso, habrá una ayuda directa en estos días de 72.000 euros por persona fallecida y otros 72.000, que son parte de las indemnizaciones, exentos de tributación. Puente afirma, además, que en un plazo de tres meses, los familiares de cada fallecido recibirán un total de 216.000 euros, que se desglosan en 72.000 a fondo perdido, 72.000 correspondientes al seguro responsabilidad civil y otros 72.000 del seguro obligatorio.

En total, ese plan de ayudas asciende a 20 millones de euros, diez en concepto de ayudas y otros diez millones como anticipo a los seguros, según ha desglosado Puente en la rueda de prensa posteiror al Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde a estas ayudas. "Este Real Decreto tiene un doble objetivo", en concepto de "ayudas inmediatas y de adelanto de parte de las indemnizaciones del seguro responsabilidad civil".

Es una "norma que nace del aprendizaje y de experiencias pasadas", ha argumentado el ministro de Transportes. Además, ha defendido que "el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios, debe de estar presente y anticiparse" y dar una respuesta efectiva "al derecho a una asistencia integral". "Los procedimientos ordinarios y judiciales no responden a los tiempos de las víctimas", ha asegurado Puente, de quienes asegura que no pueden permitirse "esperar años para el apoyo económico, psicológico y reordenar su vida cotidiana".

Los heridos percibirán entre 2.400 y 84.000 euros

En el caso de los heridos en sendos accidentes ferroviarios, las indemnizaciones oscilarán entre los 2.400 y los 84.000 euros, dependiendo de la gravedad de las lesiones de cada afectado. Del mismo modo que con los fallecidos, esta cuantía se divide en dos conceptos: ayudas y anticipo del seguro obligatorio.

