¿Qué migrantes se podrán acoger? Plazos y requisitos de la primera regularización masiva en más de 20 años en España

El dato Un informe elaborado por Funcas calcula que unas 840.000 personas residen de forma irregular en España y sugiere que habría que implementar medidas para mejorar el manejo de los flujos migratorios como parte de una estrategia de crecimiento económico y de la productividad.

El Gobierno español aprobará una regularización extraordinaria de migrantes en el Consejo de Ministros, permitiendo a aquellos en situación irregular solicitar su regularización entre abril y junio de 2025. La medida, anunciada por la ministra Elma Saiz, busca dignificar y otorgar derechos a quienes ya residen en España. Se estima que beneficiará a medio millón de personas, quienes deberán acreditar su estancia en el país antes de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales relevantes. Esta regularización permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales. Es la décima regularización de migrantes en democracia, siendo la última en 2005.

La regularización de migrantes que aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes busca dar solución a la realidad que viven cientos de miles de personas en nuestro país. La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha detallado que los migrantes en situación irregular podrán solicitar su regularización desde abril hasta el 30 de junio de este año, un plazo de dos meses para "reconocer, dignificar, dar garantías, oportunidades y derechos" a personas que ya están en España, en lo que Saiz considera un hito "histórico".

Porque estamos ante un problema que afecta, según un informe elaborado por Funcas, a unas 840.000 personas que viven en España de forma irregular. Para hacernos una idea de la relevancia que ha adquirido este colectivo, el informe recoge que en 2017 la cifra de personas que residían de forma irregular en nuestro país apenas superaba las 100.000. De este modo, la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en el país.

El organismo recuerda que la población extracomunitaria se situó en un nuevo máximo de 4,9 millones a 1 de enero de 2025, lo que supone un aumento de 2,3 millones de personas desde el año 2017. Llama especialmente la atención el crecimiento de la población extranjera de nacionalidades americanas, que han pasado de 1,6 millones en 2022 a 2,5 millones en 2025. Como explica el informe, el resto de nacionalidades también han experimentado un crecimiento, pero ha sido mucho menor.

"La cifra de 840.000 residentes en situación irregular es anterior a la última reforma de los procedimientos de regularización, que entró en vigor en mayo de 2025 y cuyo propósito es su flexibilización, por lo que tendería, en principio, a reducir la cifra de 'irregulares', aunque, obviamente, es muy pronto para estimar sus efectos", traslada el informe, que explica que el modelo actual asume la obligación de muchos migrantes a vivir inmersos en "un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa", lo que hace que se produzcan "grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada".

Unas de las conclusiones del informe critica la "escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes a recibir ni sobre sus características". "Facilitar la regularización por arraigo contribuirá, seguramente, a la integración social de muchos inmigrantes, que pasarán menos tiempo en un limbo administrativo sui generis y que tendrán acceso al empleo regular, pero sigue sin implicar planificación", añaden.

¿En qué consiste esta regularización?

El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto, evitando su paso por el Congreso de los Diputados. La ministra Saiz aseguraba este martes que estamos ante una medida "muy trabajada" cuyo objetivo es ser ágil con los plazos, prometiendo que "una vez que se pueda tramitar a partir de primeros del mes de abril hasta el 30 de junio, la idea es que las solicitudes sean reconocidas en un tiempo absolutamente limitado, no más de tres meses".

"Habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite. Y, desde ese momento de la admisión a trámite, ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", ha añadido. Según las estimaciones de la ministra, la medida podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas.

La regularización beneficiará a todas aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Este último requisito podrá acreditarse con documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, según confirman fuentes de Podemos a laSexta.

En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona, concediéndose una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Se trata de la décima regularización extraordinaria de migrantes en democracia. La primera tuvo lugar en 1986, con Felipe González en el Gobierno. La última fue en el año 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Han tenido que pasar más de 20 años para que vuelva a darse una regularización que desde el Ministerio esperan que aporte estabilidad a cientos de miles de personas.

