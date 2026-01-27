Bernabé asegura que "no hubo apagón informativo" en la DANA y acusa a la Generalitat de avisar "tarde y mal": "Se habrían salvado vidas"

Los detalles La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana se ha mostrado muy dura con la gestión de Mazón. "No es lo mismo irse a comer al Ventorro un día normal que irse cuando se están ahogando los valencianos".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido que no hubo apagón informativo durante la DANA, asegurando que la Generalitat tenía información suficiente para anticiparse a los estragos de la lluvia. Bernabé criticó que el Gobierno de Carlos Mazón no se comunicara con ella el día de la emergencia, y lamentó que la coordinación se activara tarde, lo que pudo haber salvado vidas. Además, señaló que la alerta enviada a los móviles llegó tarde y fue incorrecta. Bernabé también criticó a Mazón por no declarar ante la jueza, calificando su actuación como "reprobable".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido que "no hubo apagón informativo" el día de la DANA, asegurando que la Generalitat tenía información para anticiparse a los posibles estragos de la lluvia.

En concreto, ha indicado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "dio la información perfectamente en tiempo para que las autoridades competentes en materia de Protección Civil pudieran alertar a la población".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión política de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, ha criticado que "nadie" del Gobierno de Carlos Mazón se pusiera en contacto con ella el día de la emergencia.

"Como eso no pasaba y no llegaba nunca el momento en que nadie de la Generalitat se pusiera en contacto conmigo, fui yo la que llamó a la consellera (Pradas) para decirle que, por favor, supiera que estábamos a su disposición, que había convocado a todas las agencias del Estado y que hiciera el favor de pedirme a la UME si era necesario", ha añadido.

"Si a las 12:20 horas, cuando yo le pido a la consellera que me pida la UME, hubiésemos puesto en marcha todo el mecanismo de coordinación que ellos no hicieron, habríamos adelantado todo cinco horas, cinco horas que eran vitales. Esas cinco horas sí que hubieran salvado vidas", ha lamentado.

En concreto, se refiere, entre otras cuestiones, a la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano encargado del seguimiento y coordinación de emergencias, que se reunió a partir de las "cinco de la tarde" porque "la señora Salomé Pradas fue a hacerse fotos a las 14:00 horas de la tarde a Carlet (Valencia) y Mazón ya sabemos dónde estaba". "Quien tiene la competencia es la dirección de la emergencia que es la Generalitat", ha subrayado.

La alerta llegó "tarde y mal"

Durante su intervención, la dirigente socialista ha opinado que la alerta que se envió a los móviles "llegó tarde" y fue "erróneo", un hecho del que ha responsabilizado a la "presión" que el jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, realizó sobre Pradas, a quien le insistió que "de confinar, nada".

"Eso es lo que hace que ella en el primer ES-Alert no ponga que se confine la gente y se suba a zonas altas", ha destacado, una cuestión que ella daba por hecho que aparecería porque era lo que se habló en todo momento con los expertos. "Era necesario y no se puso".

Bernabé insiste en que ella hizo "todo lo que estuvo en su mano"

Pilar Bernabé ha admitido en el Senado que es consciente de que ese día se produjo una catástrofe meteorológica que jamás hubiésemos imaginado que podría pasar y para la que "nadie estaba preparado".

Sin embargo, ha indicado que lo que cree es que la principal obligación de cualquier político es estar alerta ante una situación como la que se vivió. "Si hay algo que me permite dormir después de todo es que hice todo lo que pude", ha asegurado, dejando claro que ella se puso en alerta desde el primer momento.

"Hubo una gran desgracia ese día, y es que todo se hizo tarde y eso hizo que todo se hiciese mal", ha lamentado, reiterando que esas cinco horas "hubieran salvado vidas".

Un momento que ha aprovechado para señalarle al PP que la actuación de Salomé Pradas y Carlos Mazón ese día será "la vergüenza que tengan que mantener y soportar durante todos estos años".

Pilar Bernabé tacha de "reprobable" que Mazón no haya declarado ante la jueza

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana también se ha mostrado muy dura con Mazón, dejando claro que "no es lo mismo irse a comer al Ventorro un día normal que irse cuando se están ahogando los valencianos".

Bernabé ha indicado que no es "comprensible ni de recibo" que todavía no haya declarado ante la jueza, criticando que se esté escudando en un aforamiento. "Tiene una responsabilidad que se niega a asumir", ha recalcado, recordando que la magistrada le ha llamado a declarar en varias ocasiones y él no ha ido "porque no ha querido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.