Casi toda España, en alerta amarilla y naranja por lluvia, viento, nieve y oleaje por la borrasca Joseph

Toda España, salvo Canarias y el País Vasco, está en alerta por la borrasca Joseph, que provoca vientos de hasta 90 km/h, lluvias, oleaje, nevadas y deshielo. Quince comunidades están bajo aviso, seis en nivel naranja: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia, por diversas inclemencias. En nivel amarillo están Aragón, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Ceuta, Cantabria, Melilla, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja. Se esperan lluvias intensas, especialmente en Galicia y Andalucía, con posibles tormentas y granizo. La cota de nieve bajará significativamente, y el viento fuerte afectará a gran parte del país.

En concreto, están en naranja las siguientes: Andalucía, por lluvias y temporal marítimo, a lo que se suma el aviso de vientos en nivel amarillo; y Castilla y León, por lluvias, a lo que se añaden avisos amarillos por viento y deshielo. Asimismo, se encuentra en naranja Castilla-La Mancha, por viento, además de por lluvia y nieve, en amarillo; Extremadura, por lluvia, y en amarillo por viento; Galicia por temporal marítimo y en amarillo por lluvia; y la Región de Murcia por mala mar y en amarillo por viento.

A estas comunidades se suman en nivel amarillo los siguientes territorios: Aragón, por viento y aludes; Asturias, por lluvia y mala mar; Baleares, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por viento y mala mar. Además, Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla, por oleaje; Cataluña, por temporal marítimo y aludes; Comunidad de Madrid, por nevadas; Navarra, por aludes; y La Rioja, por viento.

En el sur de Ávila y norte de Cáceres, en nivel naranja, se prevén lluvias acumuladas en 12 horas de 80 litros por metro cuadrado. En el municipio de Grazalema en Cádiz podrían superarse localmente los 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

También están en naranja, por vientos de hasta 90 kilómetros por hora, Alcaraz y Segura, en Albacete. Por temporal marítimo está en alerta naranja A Coruña, en Galicia, además de la zona del Miño en Pontevedra y Rías Baixas

Se registrarán vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora y olas de hasta 7 metros. Asimismo, están en naranja por mala mar el levante almeriense y varias zonas de Murcia: el valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, en donde se registrarán vientos de hasta 70 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros. También el Estrecho en Cádiz está en alerta naranja por temporal marítimo, soplarán vientos marinos muy fuertes, de hasta 88 kilómetros por hora. Lloverá de forma abundante en casi todo el territorio, según la AEMET.

Los mayores acumulados se darán en Galicia, sierras béticas, oeste del sistema Central y en zonas de Andalucía, donde pueden ser fuertes. Se podrán alcanzar niveles de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas. En la localidad de Ronda, en Málaga, incluso de 70 litros por metro cuadrado en doce horas. Es posible que en los litorales del norte y localmente en Andalucía puedan ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño.

Se desplomará la cota de nieve: de estar por encima de 2.000 metros pasará a 500/900 metros en el noroeste y en el resto a 900/1.400 metros. Las nevadas se extenderán desde Galicia hasta llegar a las sierras del sureste al final del día; los mayores acumulados se darán en la Cantábrica y Pirineos. En la sierra de Madrid podrán acumularse más de 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.100 metros.

El viento será fuerte con rachas muy fuertes localizadas, prácticamente en toda la península y Baleares excepto en el nordeste. Las rachas serán de entre 70 y 80 kilómetros por hora en amplias zonas del país; de incluso 90 kilómetros por hora en la zona del Estrecho, en Cádiz.

47 carreteras afectadas, 19 de ellas cerradas

El temporal de frío, lluvia y nieve que azota estos días la península mantiene en la mañana de este martes 47 carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además de las 19 carreteras cerradas (nivel negro), en otras 16 vías es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno o hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados (nivel rojo). En Andalucía, 3 carreteras permanecen cortadas por inundación: la CA-5101, entre los km 2 y 12; la CA-6105, del km 0 al 15, ambas en Cádiz; y la CO-4207, en el km 4 hasta el 6, en Córdoba. Además, otras tres están cortadas al tráfico por nieve y hielo: la AL-5405, del km 24 al 28.13, entre Almería y Granada; y los accesos a Sierra Nevada por la A-395, del km 32 al 39, y la A-4025, entre los km 0 y 7.35.

En otras tres vías es obligatorio el uso de cadenas (nivel rojo): AL-3102, AL-4404 y AL-5407. Por su parte, el norte peninsular mantiene cerradas la ZP-5404, en Teruel a la altura de Tarazona; la LN-8 en Asturias, del km 10 al 28; la GI-404, del km 0 al 2, en Girona; y la OU-122, en Ourense, entre los km 20 y 26.26. Además, también en Girona, la GI-651 está cortada por inundación, entre los km 4.5 y 7.3. La Comunidad Foral de Navarra está especialmente afectada: la NA-137 está cortada del km 55 al 59; así como la NA-2011, entre los km 7 y 10; y la NA-2012, del km 7.2 al 23.56.

Asimismo, Castilla y León tiene cerradas desde ayer la DSA-191, a la altura de Candelario (Salamanca); y la ZA-103 a su paso por San Martín de Castañeda (Zamora). A su vez, es obligatorio el uso de cadenas en 9 carreteras, con especial atención entre las provincias de León y Asturias. En Cáceres, la CC-437 en el Pico Villuercas también está cerrada al tráfico; y la CC-146, entre los km 3.4 y 3.9, en Zarza la Mayor está cortada por inundación en ambos sentidos.

Con estas condiciones meteorológicas, la DGT pide a todos los conductores no olvidar ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

