Ahora

"No puedo decírtelo..."

'Bombazo' del jefe de Jorge Martín: Pedro Acosta será el nuevo compañero de Marc Márquez en Ducati

Massimo Rivola, jefe de Aprilia, ha afirmado que el ilerdense se quedará en el equipo de Borgo Panigale en 2027 y que el murciano será el sustituto de un Bagnaia cuyo futuro es incierto.

Pedro Acosta y Marc MárquezPedro Acosta y Marc MárquezGetty

Siendo toda una incógnita el nuevo reglamento de MotoGP que se ejecutará la próxima temporada en la máxima categoría, se prevé una 'silly season' al rojo vivo en esta primera mitad de año.

Muchos pilotos acaban contrato y todo apunta a que habrá un baile de asientos una vez se disputen los cinco primeros Grandes Premios.

En la presentación de la nueva Aprilia que llevarán Jorge Martín y Marco Bezzecchi, Massimo Rivola analizó el mercado de fichajes y soltó un 'bombazo': Pedro Acosta dejará KTM y fichará por Ducati.

"Definitivamente creo que Marc se quedará en Ducati. Pedro ya ha dicho que quiere Ducati a toda costa, así que es prácticamente una pareja ideal", ha señalado el jefe del equipo a 'Moto.it'.

¿Y qué pasará con Bagnaia? Por el momento es una incógnita: "No puedo decírtelo, pero Pecco es un campeón, un múltiple campeón, es una tentación para todos".

Hace dos días, en la presentación de la nueva decoración del VR46, Valentino Rossi afirmó que ya tiene cerrada a la pareja de pilotos para 2027. ¿Será Pecco uno de ellos?

