El jefe de KTM revela el toque de atención que le dio a Pedro Acosta: "Si eres tan bueno como crees..."

Pit Beirer, jefe del equipo austriaco, ha confesado la conversación que mantuvo con el murciano a mitad de temporada debido a sus reiteradas quejas sobre la moto.

El rendimiento de Pedro Acosta en KTM el año pasado fue bastante positivo. El piloto murciano acabó el campeonato de MotoGP en cuarto lugar con 307 puntos y cinco podios registrados, por delante de pilotos como Pecco Bagnaia.

Durante el transcurso de la temporada, el 'Tiburón de Mazarrón' fue bastante crítico con su propio equipo debido a los pocos podios registrados y su nivel de exigencia. En concreto, Acosta afirmó públicamente que para él no era "suficiente con optar a podios" y que no había fichado para eso.

Según el piloto, el rendimiento de su moto no era suficiente para pelear por el título, y a mitad de campeonato, tal y como ha revelado Pit Beirer, jefe de KTM Motorsport, a 'Speedweek', Pedro recibió un toque de atención debido a las múltiples quejas.

Beirer asegura que durante el curso Acosta no cesaba de reiterar su malestar, y que su compañero, Maverick Viñales, "les salvó el culo". Viñales insistió en comunicar a su equipo que "la moto era lo suficientemente buena para subir al podio", por lo que Pit se hartó de Pedro y habló seriamente con él.

"Le dije: ‘Oye, colega, eres rematadamente bueno. Eres el futuro en este deporte. Eso lo sabemos todos. Eres uno de los que puede alcanzar el nivel de Marc Márquez’. Pero si eres tan bueno como crees, entonces tienes que ser primero la mejor KTM", confiesa Beirer sobre la conversación que mantuvo con Acosta, en un momento en el que el murciano y Maverick están igualados.

"Si Viñales llega cuarto o quinto, entonces tienes que llegar cuarto o quinto también tú, quizá incluso tercero. Y entonces podemos hablar de la moto", concluyó el jefe de KTM en su réplica a las quejas del piloto.

Finalmente, pese a que los reproches de Acosta sobre la KTM han continuado, el piloto logró mejorar su rendimiento y el de la moto, pese a no lograr ganar ninguna carrera.