El Gobierno sufre su primera derrota del año: Junts tumba el decreto ómnibus para subir las pensiones junto a PP y Vox

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados

El contexto La formación catalana había avanzado que se opondrían al decreto ómnibus del Gobierno por no sacar de la votación aquellos temas en los que no hay un consenso, como la suspensión de los desahucios a familias vulnerables.

Nuevo año, mismo panorama para un Gobierno que no logra sacar sus medidas adelante ante una oposición enrocada en el 'no'. Este martes se votaba en el Congreso de los Diputados un decreto que incluye, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones o la moratoria de los desahucios, medidas contra las que PP, Vox y Junts han votado en contra en la Cámara Baja.

En un pleno extraordinario que no invitaba al optimismo para el Ejecutivo, el PP y Junts se han mantenido en esa negativa ya anunciada ante la posición del Gobierno de votar la revalorización de las pensiones como una medida aparte, fuera de ese decreto ómnibus.

Los 'populares' han sido más claros a la hora de avanzar su voto contrario, mientras que Junts ha esperado hasta el momento de la votación para dejar claro que el Gobierno no puede contar con sus votos. Además, en las últimas horas han registrado su propia proposición de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha llegado a decir que esta medida ayuda a que "se mantengan las okupaciones ilegales", algo ante lo que el PP está "completamente en contra".

Tanto el PP como Junts rechazaban que la revalorización de las pensiones se vote dentro de un decreto junto a otras medidas, ya que consideran que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a esas otras medidas con las que no están de acuerdo, como la citada moratoria.

Sale adelante la prórroga de las ayudas al transporte público

El Gobierno sí ha logrado sacar adelante el decreto ley sobre las bonificaciones al transporte público gracias a la abstención del Partido Popular y el apoyo de Junts, pese a que los de Carles Puigdemont asegurasen que el contenido del mismo no les "satisface" y de tachar de "cínico" el nombre puesto a esta iniciativa. En total, el decreto contó con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue el encargado de defender esta iniciativa en el Pleno de la Cámara Baja en lugar de Óscar Puente, un hecho que recibió las críticas del partido de Santiago Abascal. Aunque no defendió este decreto, el ministro llegó pocos minutos antes del inicio de la votación junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ninguno de los dos hizo declaraciones ante los medios y entraron directamente en el hemiciclo, donde aún estaba interviniendo el diputado del PP José Vicente Marí.

Bolaños instaba en su intervención a los diputados a apoyar la convalidación del real decreto-ley ómnibus para "no dejar a nadie atrás". Además, aplaudíao una acción del Gobierno que "se apoya en una doble convicción", como es "aprovechar y fomentar el crecimiento económico y hacerlo sin dejar a nadie atrás". Para Bolaños, "los datos avalan el éxito de la política social y económica del Gobierno".

