Pura deportividad: el gesto de Carlos Alcaraz con De Miñaur tras una disputa con la juez de silla

El tenista murciano, antes de finalizar el primer set, se disculpó con Alex De Miñaur ante la juez de silla y asumió la culpa después de que este fuera penalizado con una violación de tiempo.

Carlos Alcaraz sigue su camino en el Open de Australia. El murciano ha batido en tres sets al tenista australiano, Alex de Miñaur, en la ronda de cuartos de final (7-5, 6-2, 6-1), y ya está en las semifinales del Grand Slam.

Con esta victoria, Alcaraz alcanza por primera vez las semifinales del torneo, rompiendo con la maldición que ostentaba en el torneo durante las pasadas ediciones. Durante el encuentro, Carlos se ha mostrado muy superior frente a De Miñaur, excepto en la primera manga, donde ha sufrido más.

Además de demostrar su gran nivel y estilo de juego, el número uno del mundo ha dejado un gesto de deportividad durante el primer set con su contrincante. En concreto, el español se disculpó con De Miñaur y asumió la culpa después de que este fuera penalizado con una violación de tiempo.

"No estaba preparado", le ha dicho Alcaraz a la jueza de silla en inglés en medio de la disputa sobre la penalización que finalmente le fue perdonada al australiano.

Después de concluir la controversia, el de El Palmar remató el primer set del encuentro. Tras su cuarta victoria, Carlitos se verá las caras contra Alexander Zverev, quien por la otra rama de su cuadro batió esta madrugada a Learner Tien (6-3, 6-7, 6-1, 7-6).

El próximo viernes 30 de enero, con el horario aún por definir, Alcaraz jugará sus primeras semifinales en el Open de Australia, donde buscará vencer a 'Sasha', a fin de alcanzar la final del major y pelear por el único Grand Slam que no tiene en su palmarés.