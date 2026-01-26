Ahora

Pedro Acosta tiene los días contados en KTM y se debate entre dos equipos

Según ha informado el diario 'AS', el murciano pilotará en 2026 por última vez con KTM y tiene dos ofertas importantes encima de la mesa.

Pedro AcostaPedro AcostaGetty

Se esperan muchos movimientos a finales de año en el mercado de pilotos de MotoGP. Muchos de ellos terminan contrato y habrá novedades. 'AS' ha publicado este lunes que Pedro Acosta se marchará de KTM y tiene dos opciones importantes encima de la mesa: la de Ducati y la de Honda.

Eso sí, el joven murciano todavía no le habría comunicado a su equipo que se marcha, aunque ellos lo saben y ya tienen sustituto: Maverick Viñales.

Acosta tendría dos opciones importantes encima de la mesa: una es del equipo Honda, que espera dar un salto muy importante con las nuevas normas del mundial de MotoGP del año 2027.

La opción Ducati tendría dos escenarios diferentes: el primero el de ir al equipo oficial junto a Marc Márquez; el segundo el de empezar en el equipo de Valentino Rossi, el del VR46, con una satélite.

Pedro es uno de los jóvenes pilotos llamados a grandes cosas en el mundial. Todas las escuderías le tienen en cuenta. Y si KTM no llega para darle una moto ganadora, no se lo pensará y apostará por otro proyecto que sí aspire a ganar el mundial en la temporada 2027.

