Pedro Acosta exige mejoras a KTM para 2026: "Necesitamos ser más consistentes en cada carrera"

El piloto murciano ha terminado la temporada en cuarta posición, pero sin ninguna victoria.

El Mundial de MotoGP finalizó el pasado domingo con la victoria de Marco Bezzecchi en el Circuito de Cheste. Una carrera que contó con la baja del actual campeón del mundo, Marc Márquez, debido a una fractura sufrida en la base de la apófisis coracoides durante una caída en el Gran Premio de Indonesia.

Sin embargo, con la competición ya finalizada, los pilotos y sus equipos ya se encuentran dando los últimos retoques a sus nuevas motos de cara a la próxima temporada. Entre los equipos favoritos para ser el próximo campeón del mundo se encuentran las Ducati de Francesco Bagnaia y Marc Márquez, y las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

Pese a no encontrarse entre los favoritos, el piloto murciano Pedro Acosta busca reivindicarse y alcanzar el campeonato después de acabar en la cuarta posición de la clasificación global.

Su cuarto puesto tiene bastante mérito, teniendo en cuenta que Acosta solo ha terminado cinco carreras en el podio, pero sin victoria. Debido a su esfuerzo cada fin de semana, y al rendimiento bajo de su moto KTM, el piloto ha exigido cambios a su equipo Red Bull KTM Factory Racing para 2026, año en el que finaliza contrato.

Mejoras en la velocidad

El murciano ha puesto en el punto de mira la velocidad de su moto como requisito para competir contras las Ducati y Aprilia el año que viene.

"Por lo menos que sea un poco más completa. Sabemos que tenemos una frenada muy fuerte, una salida muy fuerte, pero necesitamos ser más consistentes en cada carrera y no tener esos altibajos", comentaba Acosta en una entrevista para 'DAZN'.

"Eso nos permitirá estar más en el podio. Es verdad que en este final de año lo hemos conseguido", añadía. En caso de que no se cumplan las expectativas de Acosta para la temporada 2026, el murciano podría fichar por Pertamina Enduro VR46 Racing Team, escudería fundada en 2014 por el eneacampeón del mundo Valentino Rossi, la cual ya se ha mostrado interesado en él para 2027.