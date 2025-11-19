En directo
Sesión de control al Gobierno, en directo | Pedro Sánchez comparece en el Congreso tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán
El contexto El presidente del Gobierno responderá a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo (PP), Miriam Nogueras (Junts) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu) en una sesión que se prevé muy tensa tras conocerse el informe de la UCO que sitúa a Cerdán en el centro de una trama con pisos en Madrid y sede en Navarra.
El Congreso rechazará la propuesta de Sumar para vigilar algoritmos de portales inmobiliarios
El pleno del Congreso rechazará este miércoles previsiblemente una iniciativa de Sumar dirigida a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervise el impacto de los algoritmos de los portales inmobiliarios en el mercado de la vivienda, por entender que su funcionamiento está provocando un aumento sistemático de los precios. A falta de la votación, que tendrá lugar mañana, apoyarán la proposición no de ley de Sumar debatida este martes en el Congreso el PSOE, ERC, Bildu, PNV y BNG, y votarán en contra el PP, Vox y Junts.
Las preguntas para Sánchez
Pedro Sánchez tendrá que contestar a tres preguntas, así como a las réplicas que se den a las mismas. En el caso de Feijóo, irán dirigidas a las novedades al informe de la UCO sobre Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Estas son las tres preguntas registradas para el presidente del Gobierno:
- Alberto Núñez Feijóo (PP): "¿Cuánto cree que se puede mantener un Gobierno sin presupuestos?"
- Miriam Nogueras (Junts): "¿Qué opinión tiene sobre la situación política actual en Cataluña?"
- Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "¿Atenderá la reclamación de la sociedad vasca de contar con su propia selección en todos los ámbitos y disciplinas?"
Sesión de control de alto voltaje en el Congreso
Buenos días. La corrupción marcará la sesión de control que tendrá lugar hoy en el Congreso de los Diputados, con los distintos grupos parlamentarios lanzando sus preguntas a los miembros del Ejecutivo, con especial interés en lo que tenga que contestar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el informe de la UCO que conocimos ayer sobre Santos Cerdán. Se espera que Sánchez mencione en su respueta la detención el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares en la compra de mascarillas.