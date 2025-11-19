Sesión de control al Gobierno, en directo | Pedro Sánchez comparece en el Congreso tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán

El Congreso rechazará la propuesta de Sumar para vigilar algoritmos de portales inmobiliarios El pleno del Congreso rechazará este miércoles previsiblemente una iniciativa de Sumar dirigida a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervise el impacto de los algoritmos de los portales inmobiliarios en el mercado de la vivienda, por entender que su funcionamiento está provocando un aumento sistemático de los precios. A falta de la votación, que tendrá lugar mañana, apoyarán la proposición no de ley de Sumar debatida este martes en el Congreso el PSOE, ERC, Bildu, PNV y BNG, y votarán en contra el PP, Vox y Junts. EFE Compartir en X

Las preguntas para Sánchez Pedro Sánchez tendrá que contestar a tres preguntas, así como a las réplicas que se den a las mismas. En el caso de Feijóo, irán dirigidas a las novedades al informe de la UCO sobre Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Estas son las tres preguntas registradas para el presidente del Gobierno: Alberto Núñez Feijóo (PP): "¿Cuánto cree que se puede mantener un Gobierno sin presupuestos?"

Miriam Nogueras (Junts): "¿Qué opinión tiene sobre la situación política actual en Cataluña?"

Mertxe Aizpurua (EH Bildu): "¿Atenderá la reclamación de la sociedad vasca de contar con su propia selección en todos los ámbitos y disciplinas?" Compartir en X

