Feijóo anuncia que Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano: su sustituto se decidirá "en las próximas semanas"

Carlos Mazón no seguirá siendo presidente del PP valenciano. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que el president en funciones de la Generalitat Valenciana tampoco se mantendrá como líder regional del partido, un cargo que sigue ostentando pese a haber presentado su dimisión.

Tras participar en Metafuturo, Feijóo ha avanzado que su partido abordará el relevo orgánico de Mazón "en las próximas semanas", concretamente después de producirse la investidura del candidato que salga de las negociaciones entre PP y Vox como nuevo presidente de la Generalitat.

"El señor Mazón puso su cargo a disposición del partido. Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo", ha explicado Feijóo, una decisión que califica como "muy correcta y muy coherente".

La Junta de Portavoces de Les Corts se reunirá este jueves a las 11:00 horas para fijar la fecha del Pleno de investidura de Pérez Llorca, que se celebrará entre los tres y los siete días hábiles siguientes a la finalización del plazo para registrar candidaturas, que termina este miércoles.

Feijóo se ha referido a la comparecencia de Mazón este lunes en el Congreso de los Diputados, una comisión de investigación que ha calificado de "circo" por parte de los grupos de la izquierda. "Esto es una tragedia, no es un circo. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo. Lo lamento profundamente, porque creo que es una falta de respeto a los hechos, a las víctimas y a la verdad", ha lamentado.

Feijóo, por el contrario, ha eludido responder si Mazón será citado para comparecer en el Senado como se habían comprometido inicialmente: "Mi partido ha asumido responsabilidades y sigue centrado en la reconstrucción. Hay otros partidos que siguen centrados en la destrucción y en olvidarse de los problemas de los ciudadanos de la comunidad. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo. Yo lo lamento profundamente porque creo que es una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad", ha comentado.

El líder del PP cree que "es el momento de conocer por qué el Gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe" que registró 229 fallecidos, "por qué no dio información a la Generalitat" y "por qué ha dejado solo al Gobierno valenciano".

