Trump, desatado con la visita de Bin Salman: cazas F-35, críticas a periodistas y una cena de lujo con Cristiano Ronaldo invitado

Donald Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, en la Casa Blanca, destacando la importancia de su alianza más allá de la OTAN. Durante la visita, Trump defendió a Bin Salman del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, calificando las críticas como 'fake news'. El encuentro culminó con un acuerdo de venta de cazas F-35 a Arabia Saudí, lo que podría alterar el equilibrio en Oriente Medio. Además, se firmaron pactos de cooperación nuclear y en inteligencia artificial, y se anunció un aumento de las inversiones saudíes en EEUU a un billón de dólares. La cena de lujo contó con invitados como Cristiano Ronaldo.

Donald Trump ha tirado la casa por la ventana con la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos abrió las puertas del Despacho Oval de par en par al que considera un "importante aliado" de Estados Unidos más allá de la OTAN, llegando a exculparle del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que fue descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado del reino árabe en Estambul.

Al ser preguntado por la periodista de ABC News Mary Bruce acerca de este asesinato, Trump ha vuelto a la carga en sus ataques contra la prensa, catalogando de 'fake news' todo aquello que compromete a su Administración. "No es necesario que avergüences a nuestro invitado con preguntas así", afeó el presidente a la periodista, que define a Khashoggi como alguien "extremadamente polémico".

"A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, son cosas pasan. Él (Bin Salman) no sabía nada al respecto y podemos dejarlo así", ha asegurado Trump en su recepción a Bin Salman en el Despacho Oval. Antes, criticó a Bruce por pertenecer, dice, a "una de las peores 'fake news' del sector". Este ataque llega después de otro muy polémico a una periodista a la que dijo "cállate, cerdita" a bordo del Air Force One, una reportera a la que dijo que era "una persona horrible" y una "periodista horrible": "No es que me moleste la pregunta, es tu actitud, es la forma en la que haces".

Más allá de ese nuevo encontronazo con la prensa, el encuentro entre los más altos representantes de Estados Unidos y Arabia Saudí se cerró con un acuerdo que incluye la compra de cazas F-35 por parte de los saudíes. Trump recibió con los más altos honores a Bin Salman, a pesar de que el príncipe no es jefe de Estado. En la recepción hubo salvas de cañón, desfile de caballos, aviones de combate sobrevolando y la guardia de honor desplegada.

Cristiano Ronaldo, entre los invitados

El acuerdo quedó cerrado en una cena de altísimo lujo en la que los estadounidenses recibieron a la delegación saudí. Entre los invitados llamó la atención la presencia de Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr, en la cena en la Casa Blanca durante el encuentro entre Trump y Bin Salman

"El presidente Trump aprobó un importante paquete de ventas de defensa, que incluye futuras entregas de F-35, lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudí continúe comprando productos estadounidenses", confirmó la Casa Blanca tras el encuentro. Estos cazas solo son fabricados por Estados Unidos y se teme que altere el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio o que su tecnología acabe en manos de China.

Trump y Bin Salman firmaron también un pacto de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles, así como otros acuerdos sobre minerales críticos e inteligencia artificial. El príncipe anunció además que el paquete de inversiones saudíes en Estados Unidos se elevará hasta un billón de dólares, frente a los 600.000 millones anunciados previamente.

