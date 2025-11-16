La bonita confesión de Moreira sobre Márquez tras ganar el título de Moto2: "Me he emocionado..."

Diogo Moreira es el primer campeón brasileño de la historia de la categoría y entre alegrías y festejos ha subrayado la buena relación que mantiene con el ilerdense.

Diogo Moreira ha certificado su campeonato del mundo de Moto2, el primero de la historia para un piloto brasileño, en el GP de Valencia. A Diogo le valía con evitar la catástrofe para sumar los puntos necesarios para ser campeón del mundo.

No hubo milagros en la ciudad del Turia y Moreira se proclamó campeón a pesar de pasar la línea de meta en undécima posición. Manu González, el otro candidato al título, terminó abandonando.

Por otra parte, el campeón de MotoGP ha sido Marc Márquez y el de Moto3 José Antonio Rueda. Para ambos tenía palabras el campeón de Moto2: "Rueda y Marc hicieron un año muy bueno y me alegro mucho por ellos. Son dos personas con las que entreno y hablo mucho. Cuando vi a Marc ahora me he emocionado. Con Rueda también he hablado esta mañana y la verdad que muy contento por ellos y seguro que ellos por mí".

De hecho, Márquez se acercó a Moreira después de la consecución del campeonato del brasileño. En la secuencia, el ilerdense abrazaba al brasileño y le comentaba algo al oído en una muestra de la buena relación entre los pilotos que el año que viene competirán en la misma categoría.

"Este año ha sido difícil estar juntos porque al final no paramos en casa. Entonces es difícil estar juntos, pero sí, Marc siempre me da consejos y agradecido por ello", reconocía el campeón del mundo de Moto2 en el GP de Valencia.