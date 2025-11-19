Aston Martin estaría interesado en fichar a Leclerc... ¿como sustituto de Fernando Alonso?

El periodista italiano Leo Turrini ha afirmado que la escudería de Silverstone "ha contactado repetidamente" con Nicolas Todt, agente del monegasco.

Sin atisbo de duda, Charles Leclerc está siendo la única nota positiva de Ferrari esta temporada.

El monegasco suma siete podios en 21 carreras, acumulando un total de 214 puntos que contrastan con los 148 de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

Sin embargo, el nivel del SF-25 ha estado lejos de lo esperado y no hay ninguna certeza de que la dinámica vaya a cambiar con el nuevo reglamento.

Es por ello que de cara a 2027 podría haber un movido baile de pilotos con Leclerc como protagonista... y también con Aston Martin.

Así lo asegura el periodista italiano Leo Turrini, muy próximo al entorno del piloto: "Que Nicolas Todt (su representante) haya sido contactado repetidamente últimamente por ejecutivos de Aston Martin no es ninguna sorpresa".

De hecho, apunta a que su llegada conllevaría la salida de Fernando Alonso: "Aston Martin tendrá el coche de Newey y un motor Honda a partir de 2026, y aún en 2027, porque hablamos de esa fecha límite, Alonso estará más cerca de los cincuenta que de los cuarenta".

El bicampeón de Fórmula 1 tiene contrato con los de Silverstone hasta 2026 y no ha ocultado que todo apunta a que se retirará al término de la próxima temporada... a menos que el 'efecto Newey' le ponga en disposición de ganar su tercera corona.