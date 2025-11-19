Ahora

¿Se agotará su paciencia con Ferrari?

Aston Martin estaría interesado en fichar a Leclerc... ¿como sustituto de Fernando Alonso?

El periodista italiano Leo Turrini ha afirmado que la escudería de Silverstone "ha contactado repetidamente" con Nicolas Todt, agente del monegasco.

Leclerc y AlonsoLeclerc y AlonsoGetty

Sin atisbo de duda, Charles Leclerc está siendo la única nota positiva de Ferrari esta temporada.

El monegasco suma siete podios en 21 carreras, acumulando un total de 214 puntos que contrastan con los 148 de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

Sin embargo, el nivel del SF-25 ha estado lejos de lo esperado y no hay ninguna certeza de que la dinámica vaya a cambiar con el nuevo reglamento.

Es por ello que de cara a 2027 podría haber un movido baile de pilotos con Leclerc como protagonista... y también con Aston Martin.

Así lo asegura el periodista italiano Leo Turrini, muy próximo al entorno del piloto: "Que Nicolas Todt (su representante) haya sido contactado repetidamente últimamente por ejecutivos de Aston Martin no es ninguna sorpresa".

De hecho, apunta a que su llegada conllevaría la salida de Fernando Alonso: "Aston Martin tendrá el coche de Newey y un motor Honda a partir de 2026, y aún en 2027, porque hablamos de esa fecha límite, Alonso estará más cerca de los cincuenta que de los cuarenta".

El bicampeón de Fórmula 1 tiene contrato con los de Silverstone hasta 2026 y no ha ocultado que todo apunta a que se retirará al término de la próxima temporada... a menos que el 'efecto Newey' le ponga en disposición de ganar su tercera corona.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  2. El Supremo deja a Santos Cerdán en libertad provisional tras el informe de la UCO sobre sus mordidas
  3. Pérez Llorca formaliza su candidatura para relevar a Mazón: "Me veo capaz de llegar a un acuerdo con Vox"
  4. Trump, desatado con la visita de Bin Salman: cazas F-35, críticas a periodistas y una cena de lujo con Cristiano Ronaldo invitado
  5. Cae una de las bandas de aluniceros más activas del sur de España: tragaperras, ibéricos y bicis, entre sus objetivos
  6. Los alimentos ultraprocesados en el punto de mira: nuevos estudios alertan de su impacto devastador en la salud mundial