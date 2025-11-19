Ahora

Hay siete detenidos

Cae una de las bandas de aluniceros más activas del sur de España: tragaperras, ibéricos y bicis, entre sus objetivos

Los detalles Al grupo se le atribuyen más de 25 robos con coches robados, perpetrados en menos de tres meses en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Badajoz. En una sola noche llegaron a desvalijar cuatro comercios.

Desarticulada una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía
Robaban vehículos con los que luego irrumpían en los establecimientos para llevarse todo. Así operaba una banda de aluniceros que llegó a desvalijar hasta cuatro comercios en una misma noche y que la Guardia Civil y la Policía Nacional han logrado desmantelar en Sevilla. Al grupo criminal, uno de los más activos del oeste de Andalucía, se le atribuyen más de 25 robos cometidos en menos de tres meses en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Badajoz.

La operación policial conjunta se salda con la detención de siete integrantes del grupo, asentado en Sevilla capital, tras una investigación que se remonta al pasado mes de agosto, cuando los agentes siguieron la pista de un vehículo robado en Lebrija que había sido utilizado esa misma madrugada para alunizar en cuatro establecimientos.

Los investigadores constataron que los integrantes de la banda sustraían vehículos para realizar los alunizajes. Sus principales objetivos eran locales de hostelería por albergar máquinas tragaperras, el botín más codiciado para el grupo. En la última fase de la investigación, no obstante, la banda criminal cambió de objetivos, convirtiendo las tiendas gourmet de productos ibéricos y las de bicicletas de alta gama en sus nuevos blancos.

Los agentes llevaron a cabo varios registros en varios domicilios de la capital sevillana y en localidades del área metropolitana de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira. Allí, intervinieron gran cantidad de productos ibéricos, bicicletas caras y máquinas recreativas. Además, hallaron gran variedad de herramientas y vestimenta utilizada por los ladrones en los robos, así como dispositivos de inhibidores de alarma y arranque de vehículos, armas de fuego largas y una plantación de marihuana con más de 290 plantas

Tras los registros fueron detenidas siete personas, todas ellas con antecedentes por delitos contra el patrimonio, que actuaban de manera planificada y coordinada. Se les imputan delitos como pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, robo

con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. El juzgado dictó prisión preventiva para cinco de los detenidos, mientras que los otros dos quedaron en libertad con cargos.

