Carlos Alcaraz recuerda su derrota "más triste"... y tiene que ver con Rafa Nadal

El murciano ha asegurado que le dolió más caer en los Jugos Olímpicos de París que en la Copa Davis.

Este martes 19 de noviembre se cumple un año del último partido de Rafa Nadal como tenista profesional.

Fue en los cuartos de final de la Copa Davis celebrada en el Martín Carpena de Málaga donde cedió ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Durante una entrevista en 'Marca', a Carlos Alcaraz le han preguntado por el adiós del manacorí y, en concreto, si "perder en el adiós de su ídolo fue uno de los días más tristes de su carrera profesional".

"Fue muy duro a la vez que triste. Yo di mi punto en el individual, pero también jugué el dobles y me siento responsable de no poder avanzar. Fue un momento muy difícil", respondió Carlitos.

Eso sí, no fue el día más difícil del número 1 del mundo: "Pero fue más duro perder el dobles en los Juegos Olímpicos de París con él que la Copa Davis".

De hecho, esa derrota olímpica sí fue uno de sus momentos más tristes: "Sí, sin ninguna duda. Estuve muy de bajón después del partido".