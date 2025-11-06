La presión para Pedro Acosta por conseguir una victoria: "Sería de los pocos en no ganar..."

Un piloto de KTM comparte la visión de Pedro Acosta sobre el resurgir del equipo: "Cerca del 10"

Manuel Pecino, experto de MotoGP, cree que Pedro tiene una oportunidad muy seria de conseguir su primera victoria en Portimao este fin de semana.

Pedro Acosta está ante la gran oportunidad de conseguir su primera victoria en MotoGP. El Gran Premio de Portugal es uno de sus escenarios favoritos y la penúltima oportunidad de subir a lo más alto del podio en 2025. Manuel Pecino cree que de no conseguirlo sería "de los poquitos de la categoría" de no haber ganado.

Así lo dice en palabras que recoge 'Motosan': "Le quedan dos oportunidades para ganar una carrera este año, porque si no se va a ir al invierno siendo uno de los poquitos de la categoría de no haber ganado un Gran Premio. Y eso para un piloto con la ambición y la determinación de Pedro no es gratis".

Portimao es de sus circuitos favoritos: "El año pasado Acosta consiguió aquí su primer podio en MotoGP".

Además, sus rivales por la victoria podrían flojear: "El que aquí no ha funcionado por lo que parece es Alex Márquez. Es un circuito que le cuesta...".

"Atención con Marco Bezzecchi, porque aquí las Aprilia, en manos de Maverick Viñales, el rendimiento de las Aprilia. Pero no es un circuito que le ha ido bien a Bezzecchi hasta ahora. Hizo el año pasado un sexto el domingo y un décimo el sábado, pero teóricamente tiene una moto que debe ir bien aquí, dice Pecino.

Con el título y el subcampeonato ya decidido, es el momento para los 'outsiders' en MotoGP. Y la gran oportunidad para Pedro Acosta.