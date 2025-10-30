MotoGP
Dura crítica de Pedro Acosta a KTM: "Este año no hemos competido"
El piloto murciano reconoce que han mejorado, pero que no está siendo suficiente para acercarse a esa ansiada primera victoria en MotoGP.
Pedro Acosta siempre ha hablado muy claro sobre KTM. No ha estado contento con el rendimiento de esta temporada y su futuro siempre ha estado en el aire, con varias marcas interesadas en él. En una entrevista a 'Motorsport', el murciano deja una crítica muy dura para los suyos: para él en este 2025 no han competido.
Así de contundente se pronuncia: "Yo quiero ganar. No me satisface el dinero, no me satisface nada que no sea venir y ganar. O, al menos, competir. Porque el problema es que este año no hemos competido. Hemos venido, hemos dado vueltas, hemos hecho buenas carreras, y carreras menos buenas. Pero no tengo la sensación de haber competido".
Y no ganar le provoca "resignación": "Ahora mismo estoy en mi mejor momento como piloto... en el que tengo más claro que dispongo del potencial para ganar una carrera, y más de una".
Las cosas "le podrían ir mejor". Y recuerda esa temporada de Moto2 en la que tanto sufrió. Eso sí, aquel año logró hasta tres victorias. Por lo que viéndolo con el tiempo esa temporada no fue tan mala como parecía.
"Este ha sido el primer año en que me ha costado de verdad. Hasta ahora yo consideraba que mi primer curso en Moto2 había sido un desastre, pero ahora firmaría haber ganado las carreras que gané aquella temporada. Me ha costado mucho tener que cambiar el objetivo que me había marcado. Y aún más tener que hacerlo ya en la primera carrera. No me entraba en la cabeza", dice el piloto español.
A pesar de todos esos problemas, Acosta ha ido claramente de más a menos en la temporada. Es quinto en la clasificación, a 26 puntos de Pecco Bagnaia y con cuatro podios en el bolsillo.