El elogio de Fonsi Nieto a Pedro Acosta en el GP de Valencia: "Es el que tira del carro"

El expiloto ha analizado la complicada temporada que ha tenido el murciano pero dejando claro que su esfuerzo y talento a la hora de pilotar son innegociables.

Pedro Acosta ha tenido un año algo difícil sobre la KTM. El del Puerto de Mazarrón se encontró desde principio de temporada con una moto que no cumplía con las expectativas que tenía tanto él como la marca austríaca. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el campeonato, Acosta ha podido ir aumentando su competitividad.

El murciano ha sido en casi todas las carreras la KTM más rápida de la parrilla. Pedro ha sido muy crítico con la escudería por el desarrollo de la moto pero también ha sido el único capaz de sacar el mejor rendimiento a una moto que ha estado muy lejos de las Ducati.

Aún así, lo que más ansía Acosta es conseguir su primera victoria en MotoGP, algo que aún se le resiste. En Valencia parece que el murciano podría tener una oportunidad. Fonsi Nieto, expiloto y miembro del 'staff' de Pramac, ha querido elogiar en los micros de 'Mega' al campeón del mundo de Moto2: "Me parece superbonito como pilota. Él ha sido el que ha tirado del carro en KTM".