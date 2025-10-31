El equipo de Valentino Rossi no se esconde: "Queremos fichar a Pedro Acosta"

UccioSalucci, director del equipo VR46, ha afirmaod que tienen "un asiento para él en 2027", pero no descarta que incluso Ducati quiera ficharle.

Con 74 puntos en juego a falta de dos Grandes Premios para echar el cierre a la presente temporada de MotoGP, Pedro Acosta marcha quinto en la general.

'El Tiburón de Mazarrón' está a 26 puntos de PeccoBagnaia y a 31 de Marco Bezzecchi, por lo que mantiene intactas sus opciones de terminar tercero.

El talento del campeón de Moto3 y Moto2 es innegable, y muchos equipos están interesados en hacerse con sus servicios, pero pocos son tan directos como el de Valentino Rossi.

UccioSalucci, director del equipo VR46, no se esconde: "Por supuesto que lo queremos, pero no será fácil. Tenemos un asiento disponible para él en 2027 y haremos todo lo posible por ficharlo".

Eso sí, no descarta que de cara al nuevo reglamento el equipo más puntero, Ducati, trate de alinearle... ¿junto a Marc Márquez?

"Todos los asientos en el equipo oficial están libres para 2027. Quizás Ducati le ofrezca un asiento, o Aprilia, no lo sé. Todos quieren un piloto como Acosta", ha añadido. Podría ser un 'bombazo'.