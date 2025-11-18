Ahora

La 'Operación Lúa'

Siguiendo el rastro de la droga y 26.000 euros en una funda de edredón: así ha estallado el caso de las mascarillas en Almería

Los detalles Agentes de la UCO de la Guardia Civil han detenido al hasta ahora presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, que ha sido cesado este martes.

Mascarillas del caso de la Diputación de Almería.
La 'Operación Lúa', un pelotazo millonario con las mascarillas durante la pandemia del COVID, ha estallado este martes con la detención de Javier Aureliano, hasta este martes presidente de la Diputación de Almería por el Partido Popular.

Como muestran las imágenes sobre esta noticia, las cámaras han captado este martes a Aureliano rumbo a su celda en la cárcel después de estar presente en los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la institución que presidía, ya que ha sido cesado de "inmediato" de militancia.

Pero lo más sorprendente de esta historia es cómo los ha pillado la Guardia Civil: siguiendo el rastro de la droga. Y es que esta trama ha sido destapada a raíz de una operación contra el narcotráfico.

En el origen de todo aparece el empresario Kilian López, cuyo nexo con la Diputación Almería es el ex número tres Óscar Liria. En 2021 los agentes registraron su casa y encontraron 26.000 euros metidos en sobres, además de otros 4.100 escondidos entre prendas de ropa.

Y esto no es todo. Durante el registro apareció un primo del político que pretendía salir por la puerta con una funda de edredón. Cuando la policía le cacheó encontró más dinero escondido en esa funda: otros 120.000 euros.

Con este rastro los agentes de la Guardia Civil han llegado hasta este martes, cuando han sido detenidos el hasta ahora presidente de la Diputación de Almería, el vicepresidente, Fernando Giménez, y el alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP y ya cesados. Esta vez las mordidas llegaron con la compra de material sanitario.

