Siguiendo el rastro de la droga y 26.000 euros en una funda de edredón: así ha estallado el caso de las mascarillas en Almería

La 'Operación Lúa' ha destapado un escándalo millonario relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia del COVID, culminando con la detención de Javier Aureliano, hasta ahora presidente de la Diputación de Almería por el Partido Popular. La investigación, derivada de una operación contra el narcotráfico, reveló conexiones con el empresario Kilian López y el ex número tres de la Diputación, Óscar Liria. Durante un registro en 2021, se hallaron grandes sumas de dinero en efectivo. Este martes, además de Aureliano, han sido detenidos el vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos cesados de sus cargos.

Como muestran las imágenes sobre esta noticia, las cámaras han captado este martes a Aureliano rumbo a su celda en la cárcel después de estar presente en los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la institución que presidía, ya que ha sido cesado de "inmediato" de militancia.

Pero lo más sorprendente de esta historia es cómo los ha pillado la Guardia Civil: siguiendo el rastro de la droga. Y es que esta trama ha sido destapada a raíz de una operación contra el narcotráfico.

En el origen de todo aparece el empresario Kilian López, cuyo nexo con la Diputación Almería es el ex número tres Óscar Liria. En 2021 los agentes registraron su casa y encontraron 26.000 euros metidos en sobres, además de otros 4.100 escondidos entre prendas de ropa.

Y esto no es todo. Durante el registro apareció un primo del político que pretendía salir por la puerta con una funda de edredón. Cuando la policía le cacheó encontró más dinero escondido en esa funda: otros 120.000 euros.

Con este rastro los agentes de la Guardia Civil han llegado hasta este martes, cuando han sido detenidos el hasta ahora presidente de la Diputación de Almería, el vicepresidente, Fernando Giménez, y el alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP y ya cesados. Esta vez las mordidas llegaron con la compra de material sanitario.

