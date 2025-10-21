El jefe del equipo de Rossi se vuelve a fijar en Pedro Acosta: "No tiene miedo de Márquez"

Alessio Salucci, conocido como Uccio, es el jefe del VR46. No es la primera vez que habla muy bien de un Pedro Acosta que ha sonado con fuerza para Ducati.

Pedro Acosta es uno de los pilotos más cotizados del mercado. Las marcas le quieren... y si KTM no le da una moto ganadora en un futuro cercano se podría plantear su salida. Uno de los equipos que más ha hablado de él y que más flores le ha lanzado es el de Valentino Rossi, el VR46.

Alessio Salucci 'Uccio', el jefe del equipo, ha elogiado al joven piloto murciano: "Pedro es muy fuerte y muy joven. Todavía tiene que demostrar, pero tiene algo más que los demás, tiene el destello. Es un poco descarado...".

"Esa desfachatez que se necesita, por ejemplo, no tiene miedo de tener a Marc Márquez cerca. Lo que no significa ser grosero: tiene el debido respeto por los oponentes, pero si tiene que hacer una entrada lo hace, quien está, está ahí. Frena fuerte, acelera pronto. Es muy fuerte, como Fermín Aldeguer. Si se mantienen concentrados y no se pierden, estos dos jóvenes pilotos dejarán poco a los demás dentro de unos años", dice el jefe del equipo de Valentino Rossi.

Acosta está yendo de menos a más en este curso 2025. Es quinto por detrás de Pecco Bagnaia, de Marco Bezzecchi y de los hermanos Márquez.

Se le resiste su primera victoria en MotoGP, pero cada vez está más cerca. Ya son tres podios los que suma y la sensación de que su KTM nada tiene que ver con la del inicio de campeonato. Ahora sí puede estar en la parte noble de la parrilla.