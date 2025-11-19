Carlos Alcaraz habla como nunca sobre Sinner: ¿Está Jannik obsesionado con él?

El número 1 del mundo ha explicado que su gran rival "tiene que ver y pensar lo que tiene que mejorar para vencer al jugador al que no ha podido vencer más veces".

Tras el Masters 1000 de París, donde Carlos Alcaraz tuvo una estrepitosa derrota en su debut ante Cameron Norrie, el mítico Nicolas Mahut aseguró que JannikSinner"está un poco obsesionado" con el murciano.

Sobre esta afirmación del ya extenista le han preguntado al número 1 del mundo en una entrevista en 'Marca', y este ha mostrado su cara más sincera.

"Yo creo que los dos. Él ha perdido dos o tres partidos los dos últimos años y la gran mayoría han sido conmigo", ha arrancado.

Es por ello que entiende el sentir de su gran rival: "Jannik tiene que ver y pensar lo que tiene que mejorar para vencer al jugador al que no ha podido vencer más veces. Es lógico y es normal".

Alcaraz sí reconoce que su caso es distinto ya que es menos constante que el italiano, pero también tiene entre ceja y ceja la rivalidad con Sinner.

"Yo sí que he perdido con más jugadores, pero mi pensamiento es intentar mejorar y hacer las cosas para que la próxima vez que nos enfrentemos sea mucho mejor jugador", ha zanjado.