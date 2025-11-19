Pérez Llorca formaliza su candidatura para relevar a Mazón: "Me veo capaz de llegar a un acuerdo con Vox"

Las dos caras El hasta ahora portavoz del PP en Les Corts asegura que se presenta "sin haber firmado ningún acuerdo de gobierno", pero se muestra convencido de que habrá pacto con la ultraderecha.

Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PP valenciano, ha presentado su candidatura para suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, sin haber firmado un acuerdo con Vox, aunque confía en lograr un pacto con ellos. En el parlamento valenciano, Pérez Llorca expresó su disposición a colaborar con Vox, destacando su responsabilidad en la reconstrucción más allá de las diferencias ideológicas. Su objetivo, si es investido, es trabajar eficientemente y restablecer el diálogo con otras administraciones. Además, minimizó su próxima declaración como testigo en la investigación sobre la gestión de la DANA, afirmando que sus conversaciones con Mazón fueron breves.

El secretario general del PP valenciano y hasta ahora síndic del grupo 'popular' en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado formalmente este miércoles -apurando el plazo- su candidatura para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Una investidura que afronta "sin haber firmado ningún acuerdo de gobierno" con Vox, pero convencido de poder alcanzar un pacto con la ultraderecha.

Así lo ha manifestado él mismo en el parlamento valenciano, tras recabar el apoyo de su grupo y presentar a su sustituto como portavoz, Fernando Pastor. "Yo presento esta candidatura sin haber firmado ningún acuerdo de gobierno", ha manifestado Pérez Llorca, que se ve "capaz de llegar a un acuerdo con Vox".

"Hasta ahora no he encontrado nada que me haga dudar de la responsabilidad que ha tenido Vox a la hora de entender que más allá de las diferencias ideológicas hay un sentido de la responsabilidad en afrontar esa reconstrucción", ha asegurado.

"Si soy investido president, mi objetivo es hacerlo bien y trabajar bien. Intentar que esta reconstrucción verdaderamente sea efectiva y también intentar enlazar puentes que se han cerrado de diálogo, de entendimiento con otras administraciones. Para mí eso es lo más importante", ha manifestado el dirigente 'popular'.

A su vez, el candidato ha restado importancia a su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA, ante la que comparecerá el próximo viernes, asegurando que las conversaciones que mantuvo con Mazón el día de la DANA fueron de pocos segundos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.