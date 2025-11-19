La divertida reacción de la reina Letizia cuando Miguel Ángel Aguilar desvela su conversación: así interviene el rey

El periodista Miguel Ángel Aguilar ha confesado que la reina Letizia le ha pedido cambiar su estilo de música y "abandonar un poco la música clásica" en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo.

Los reyes de España han asistido, un año más, a la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo en el Hotel Ritz, de Madrid. "La reina ha sorprendido con un look monocolor muy adecuado para estar fiestas navideñas", destaca Tatiana Arús, que explica que, este año, el premio ha recaído sobre el periodista Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España.

Por otro lado, la reina Letizia ha protagonizado un divertido momento cuando el periodista Miguel Ángel Aguilar ha desvelado una conversación privada con la asturiana: "No hay música ambiental, tengo esto pendiente con la reina, que siempre me dice que vaya por otros caminos y abandone un poco la música clásica. Dice que es excesivo, que de vez en cuando hay que ir a otras modalidades musicales y lo estamos estudiando".

Una confesión que ha dejado muy sorprendida a la reina Letizia como puedes ver en este vídeo, donde también se puede ver cómo el rey Felipe ha querido aclarar durante su discurso que a la reina Letizia sí le gusta la música clásica. "Permitidme una aclaración previa", interrumpe el rey Felipe, que explica que tiene "que hacer de portavoz": "A la reina le gusta la música clásica, pero también le gusta la variedad". "Todos somos grandes aficionados de Bach, así que bienvenido", destaca el monarca.

