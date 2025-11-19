Adrian Newey revela sus secretos para triunfar: "Sed fuertes y tened confianza en vosotros mismos"

El jefe de Aston Martin desata la ilusión con Adrian Newey: "Está preparando un coche rápido"

El célebre ingeniero de Aston Martin y diseñador del monoplaza de Fernando Alonso para 2026 ha mostrado su lado más personal antes del final de temporada.

La Fórmula 1 se encuentra en su recta final con tres carreras aún por disputarse y el campeonato de pilotos en juego a tres bandas.

Mientras que Norris, Piastri y Verstappen continúan en su pugna por el título, con los de McLaren con ventaja, el resto de pilotos y escuderías, ya están enfocados en la próxima temporada.

Uno de los personajes más destacados de la historia de la Fórmula 1 en la construcción de los mejores monoplazas, el ingeniero de Aston Martin, Adrian Newey, y principal baluarte de Fernando Alonso de cara a 2026, ha mostrado su lado más personal en una entrevista para 'Maaden', empresa minera estatal saudí y patrocinador de la escudería británica.

"Hay épocas buenas y épocas malas: disfrutad de las buenas, pero si estáis pasando por una mala, intentad no deprimiros, porque estas cosas siempre cambian, siempre vuelven a mejorar", reflexionaba Newey.

Estas declaraciones han sorprendido bastante a los aficionados de la Fórmula 1, debido al usual carácter frío y expresiones hieráticas que suelen mostrar los ingenieros y trabajadores del 'paddock'.

Newey y sus claves para triunfar

A sus 66 años, el célebre ingeniero ha decidido romper ese estigma sobre su gremio, y ha querido mandar un

"Probablemente, lo más importante es la curiosidad. Sed curiosos, mirad a vuestro alrededor, hablad con vuestros compañeros, con vuestros iguales, intentad no molestarles, por supuesto, pero no tengáis miedo de hacer preguntas", añadía.

Parte de su mensaje se ha dirigido a los más jóvenes, a los cuales les aconseja "ser fuertes y tened confianza en vosotros mismos" para superar los contratiempos.

Los altibajos de la F1

La vida, al igual que la Fórmula 1, no es un camino sencillo. Y eso es lo que ha querido reflejar Newey con sus palabras, señalando que "cuando nos va mal es doloroso".

"Como se trata de ingeniería competitiva, obtenemos una respuesta inmediata sobre cómo lo estamos haciendo, lo que, por supuesto, cuando nos va mal es doloroso, pero cuando nos va bien es muy gratificante y, al menos, lo sabes y eso te da un objetivo constante", concluía el ingeniero.