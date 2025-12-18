"Pecco subestimó a Márquez al escuchar a Rossi": la posible causa del rendimiento de Bagnaia

Paolo Simoncelli, padre del piloto fallecido Marco Simoncelli, halaga la figura de Márquez y señala al grupo de Valentino Rossi como la causa de los resultados de Bagnaia en comparación con Marc.

Pecco Bagnaia ha cerrado una temporada con altibajos. El piloto italiano de Ducati no ha podido hacer frente a la superioridad de su compañero de equipo, Marc Márquez, y ha terminado el mundial en quinta posición, muy por detrás del de Cervera.

Márquez ha impuesto su experiencia y habilidad con la moto para hacerse con su noveno campeonato y volver a lo más alto de la categoría. Dicha superioridad ha provocado que Pecco no le haya podido hacer frente, aunque puede existir otro factor por el que el italiano habría infravalorado a Marc.

"No estaba preparado para un compañero tan fuerte. Pecco viene del grupo de Valentino, y al escuchar todo lo que decían en ese grupo, subestimó a Márquez", asegura Paolo Simoncelli, padre del piloto fallecido, Marco Simoncelli, y dueño de la escudería SIC58 Squadra Corse, en una entrevista al 'Corriere della Sera'.

"El año anterior, había perdido el Campeonato Mundial tras ganar 11 carreras. Pensó: 'Solo necesito chocar menos'. Pero Marc es un monstruo en la pista y lo metió en una crisis", añade Paolo sobre Marc y Bagnaia.

La relación entre Pecco y el grupo de pilotos italianos de MotoGP liderado por Valentino Rossi sería el motivo por el que Bagnaia habría subestimado al eneacampeón, según apunta Simoncelli, el cual ve similitudes entre Marc y su hijo en la forma de correr y pensar.

"Sabía que era el más fuerte. Siempre me ha gustado, corre y piensa como mi hijo, nunca se rinde y siempre lo intenta. Si Marco no hubiera muerto, nos habríamos divertido un montón", concluye el italiano halagando a Márquez.

Crítica a las nuevas generaciones

Además, Simoncelli ha cargado contra los pilotos más jóvenes y sus mánagers, los cuales les influencian de manera errónea. "A los 18 años ya están influenciados por sus mánagers y tienen físicos de la categoría reina. Duermen y comen como un Márquez y van al gimnasio 5 días a la semana", apunta Paolo.

Por último, el italiano ha criticado la decisión de aumentar la edad mínima por la que los pilotos pueden acceder al Mundial en vez de reducir las parrillas: "Además, se ha aumentado la edad mínima para entrar en el Mundial debido a los accidentes mortales en el CEV, cuando bastaba con hacer parrillas menos llenas".