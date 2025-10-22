Valentino Rossi no olvida: ¡señala a Márquez al hablar de los problemas de Pecco Bagnaia!

El expiloto italiano dice que Ducati ha colocado a Pecco con "un compañero rápido y difícil de manejar" y que por eso "lo está pasando mal".

No, Valentino Rossi no puede olvidar su rivalidad con Marc Márquez. Cuando analizaba los problemas que está atravesando Pecco Bagnaia en Ducati, ha señalado a Marc Márquez... aunque sin mencionar su nombre directamente. Lo ha hecho en palabras que publica 'Sky Sports 24' después del Gran Premio de Australia.

"Pecco no se lleva bien con la Ducati, tiene dificultades", empieza su análisis Rossi, que después señala directamente a Marc: "Le emparejaron con un compañero rápido y difícil de manejar. Lo está pasando mal...".

Rossi es el consejero de muchos pilotos italianos, de los de su academia. Bagnaia es uno de ellos. "Le intentamos ayudar al 100%, buscamos una resolución... Pero no lo hemos logrado, sinceramente", dice el expiloto italiano, dueño del equipo VR46, que también lleva motos Ducati.

Pecco ha dicho en muchas ocasiones que lo está pasando mal y que no entiende el motivo por el que la Ducati cambia de comportamiento. Rossi tampoco comprende qué está ocurriendo con el bicampeón de MotoGP: "No comprendemos lo que pasa".

A pesar de todo confiando en él. Cree que tarde o temprano volverá a luchar por todo como ya hizo el curso pasado contra Jorge Martín: "Estoy convencido de que volverá a ganar. Durante los últimos tres años, Pecco siempre luchó por el título, ganó y demostró su valía".

Valentino confía en su pupilo, pero en este análisis ha vuelto a señalar a Marc. No le ha querido mencionar, pero sí ha recordado que es "un compañero difícil de manejar". El último episodio de una batalla que se ha mantenido incluso con un Rossi retirado de la máxima competición de MotoGP.