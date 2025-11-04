¿Qué le ha pasado a Pecco Bagnaia con Marc Márquez? Ojo a las palabras del jefe de Ducati

Gigi Dall'Igna, director general del equipo italiano, ha tratado de esclarecer qué le ha ocurrido al bicampeón de MotoGP en su primer año con Marc como compañero.

En una extensa entrevista en la web oficial de MotoGP en la que ha ensalzado a Marc Márquez y ha explicado los problemas que ha supuesto su lesión, Gigi Dall'Igna también se ha detenido a analizar la difícil situación que atraviesa Bagnaia.

Pecco no es que haya estado a años luz de su nuevo compañero de equipo, sino que se ha visto superado por Alex Márquez y Marco Bezzecchi, teniendo a Pedro Acosta muy próximo en la clasificación.

No es un secreto que el italiano no se ha adaptado a la GP25, pero desde Ducati no saben qué ha ocurrido exactamente para que haya tenido este bajón.

"Es difícil de decir qué ha pasado con Pecco. Si lo supiera, estaría contento porque puedo hacer algo para resolver esta situación. Pero ni él ni yo sabemos qué pasó", explica Gigi.

"La relación entre nosotros y el equipo siempre es muy buena y se mantiene bien en estos momentos difíciles. Ganamos dos campeonatos mundiales juntos. Gané mi primer campeonato de motos con él. Si puedo, intentaré ayudar a que vuelva", añade.

El directo de Ducati apunta que tener como vecino de box a Márquez no ayuda: "Tener a Marc al lado no es fácil porque su resultado siempre es muy bueno".

"Estamos aquí para conseguir resultados. Y si los resultados no vienen, es un problema para él, para su equipo y para mí. Es un problema para todos, pero lo único que se puede hacer es trabajar duro para recuperarse", ha zanjado.