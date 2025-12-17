¿Puede volver Marc Márquez a Honda? Así lo ven sus excompañeros de equipo

Santi Hernández, Jordi Castellá y Carlos Liñán, hombres de confianza de Marc en el equipo japonés, descartan su regreso debido al alto nivel del piloto y su equipo en comparación con Honda.

Marc Márquez se ha redimido este año de todas las lesiones y el infierno que vivió en sus últimos años con Honda. El de Cervera se ha consagrado una vez más como campeón de MotoGP en su primera temporada con Ducati.

El piloto ha dejado atrás la pesadilla que vivió con el equipo japonés, y ahora se encuentra en su mejor momento. Sin embargo, muchos afirman que su periplo por el equipo en el que pasó 11 años no ha terminado.

Pese a las múltiples especulaciones de su regreso a Honda, sus hombres de confianza en su anterior equipo lo descartan por completo. "Se ha demostrado a él mismo que no estaba equivocado en la decisión que tomó. Creo que era lo que a él más le podía preocupar. Al final, ha recuperado esas sensaciones y, sobre todo, la felicidad", afirma Santi Hernández en una entrevista para 'Marca'.

"Lo ves que cuando se baja de la moto, vuelve a sonreír y creo que, ya lo dije, que lo importante era que volviera a sonreír y lo ha hecho. Y lo ha hecho por todo lo alto, ganando su noveno Mundial", añade su entonces jefe de mecánicos.

Incluso, Hernández ha recordado las palabras que les dijo Marc a su equipo. "Recuerdo que cuando nos sentó y nos lo comentó, para él no era una decisión fácil. Es él el que toma la decisión; él tenía claro lo que iba a hacer, pero el preguntarnos a nosotros y saber nuestra opinión también le facilitó o le ayudó a tomar su decisión. Es nuestro amigo y hemos tenido muy buena relación con él y tienes que separar un poco tus intereses", recalca.

Otro de sus fieles compañeros en Honda, Jordi Castellà, también ha revivido cómo fue su decisión. "Al final, solo él sabe lo mal que lo ha pasado, pero nosotros también sabemos un poco de lo mal que lo ha pasado y tener esa resiliencia y esa fuerza de voluntad, las ganas, que sea aún competitivo y que lo haya vuelto a lograr, a pesar de todo lo que ha pasado, estoy supercontento, me alegro un montón", cuenta Castellá.

Sin embargo, tanto Castellá como Hernández y Carlos Liñán, otro de sus mecánicos, no ven posible un regreso de Marc a Honda al ser preguntados sobre ello. "Creo que él, ahora mismo, está en un equipo en el cual se siente a gusto, en el cual están saliendo los resultados y no me lo planteo. Sería erróneo plantearme si va a volver o no va a volver. Entre otras cosas, porque él ahora está en otro nivel, está con otro equipo, le están saliendo las cosas y sería erróneo pensar en: ‘Sí, ahora que nosotros estamos sacando la cabeza, a ver si puede venir’", opina Santi junto a sus compañeros.