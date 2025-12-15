Marc Márquez está "hundiendo" a Pecco Bagnaia: atención al análisis de Pol Espargaró sobre la situación de Ducati

Pol Espargaró, campeón de Moto2 en 2013 y actual probador de KTM, considera que el italiano está "en un proceso de cambio, intento de evolución, pero evidentemente aún no ha tocado fondo".

Una de las grandes dudas que hay en torno a la próxima temporada 2026 de MotoGP es si PeccoBagnaia logrará volver a su mejor nivel y si podrá hacer frente a Marc Márquez.

El de Cervera, en su primer año en el equipo oficial de Ducati, ha arrasado a su compañero, que finalmente terminó quinto en la general. Un resultado paupérrimo para un bicampeón de la categoría reina.

Sobre este aspecto ha reflexionado Pol Espargaró en declaraciones a 'As', tratando de ponerse en el lugar del '63'.

"Pecco está en una situación que no se encuentra cómodo, no se siente a gusto con la moto y en esas situaciones donde la moto empieza a tener algunos defectos, es donde Marc saca su verdadero potencial, su potencial más grande", ha arrancado el campeón de Moto2 en 2013.

Espargaró destaca la resiliencia de Márquez: "Ahí es capaz de adaptarse a los problemas de una manera que los otros no y cuando un piloto tiene un problema y no es capaz de adaptarse, pero ve que al otro del box su compañero también está sufriendo, te apoyas en eso y dices 'bueno, no soy el único que lo está pasando mal', entonces como que te rehaces con el dolor ajeno, te vas haciendo y vas mejorando poquito a poquito a pesar de que las cosas no vayan bien".

Según el actual probador de KTM, el nivel del '93' mina aún más la moral al '63': "¿Qué pasa cuando tú tienes problemas pero tu rival esos problemas no los siente o los siente mucho menos como es el caso de Marc, y gana de la manera que gana? Pues que te hunde y tú notas más esos problemas que nunca".

"No encuentras salidas y poquito a poquito te vas hundiendo más. Esa es la situación en la que se encuentra Pecco, que está en un proceso de cambio, intento de evolución, pero evidentemente aún no ha tocado fondo", ha añadido.