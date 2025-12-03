Nueve veces campeón
Un histórico jefe de MotoGP analiza como nunca a Márquez: "Lo que antes era su punto débil..."
Francesco Guidotti, jefe de equipo en MotoGP, dice que esa "impulsividad" que tenía antes ahora se ha convertido en uno de sus puntos fuertes.
Marc Márquez ha vuelto a lo grande. Después de una sucesión de lesiones que estuvo cerca de retirarle, reseteó para salir de Honda y acabar ganando con Ducati. Este año ha conseguido el noveno título y en 2026 irá a por el décimo. Será el máximo favorito otra vez.
En la parrilla alucinan con lo que ha hecho. El histórico jefe de equipo Francesco Guidotti, en 'Motosan', dice que su pasado punto débil ahora se ha convertido en uno de sus puntos débiles, por lo que es "prácticamente imbatible".
"Antes quizá tenía algún punto débil, y ese punto débil era su, digamos, impulsividad. Ahora ya no la tiene, así que se está convirtiendo, o ya se ha convertido, en alguien prácticamente imbatible", dice Guidotti una vez que ha finalizado el mundial de MotoGP.
Ve a este Marc como el mejor de siempre: "Es difícil afirmarlo, pero a nivel personal y en cuanto al equilibrio entre resultados y riesgo, el Marc de ahora es sin duda el mejor".
Le ve en "plena madurez" a sus 32 años: "Con 32 años está en plena madurez, con una velocidad quizá menos explosiva pero más constante y muy rentable".
Marc cumplirá 33 años el próximo febrero. Sigue en plena forma física. Las lesiones no le han pasado factura. Lo ha demostrado este curso: once victorias y sin participar en el último tramo del calendario lesionado.
En la parrilla le ven mejor que nunca. Por lo que le vuelven a aupar como favorito para el 2026.