"No volveré a competir": Dani Pedrosa pone punto y final a su carrera en MotoGP

El piloto español que, hasta ahora, era el probador de KTM, ha decidido acabar su carrera en la categoría reina de forma definitiva tras casi dos décadas pilotando.

Dani Pedrosa es una leyenda viva de MotoGP. El piloto español estuvo presente de forma activa en la categoría reina durante 16 años consecutivos, cosechando tres subcampeonatos y disputando varios títulos a grandes pilotos como Casey Stoner, Marc Márquez, Valentino Rossi o Jorge Lorenzo.

Pese a que se quedó a las puertas de lograr varios títulos de MotoGP, el de Sabadell es considerado por muchos como uno de los más grandes. Incluso, 'Il Dottore' reconoció durante la cena del Salón de la Fama que merecía haber ganado al menos un campeonato.

En 2024 se despidió de las carreras oficiales tras concluir su contrato con KTM, pero no pudo alejarse de los circuitos y firmó como piloto probador del equipo austriaco. Durante dos años ha sido el encargado de probar las motos de su equipo y aconsejar a sus compañeros.

Sin embargo, a sus 40 años ha decidido acabar de forma definitiva su carrera como piloto, asegurando que no volverá a competir. "En principio no, no", aseguraba Pedrosa en una entrevista concedida al 'Diario AS'.

Aunque hace unos días descartó volver a pilotar al máximo nivel, 'El Samurái' también ha concluido su carrera como piloto probador.