Ahora

"Se debería apartar un poco"

La advertencia de Dani Güiza a Lamine Yamal por su padre

El delantero advirtió a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' de lo que debería hacer el joven jugador para "ser de los mejores".

guiza

Además de desvelar que un jugador del Barça vetó su fichaje por el conjunto culé y de cargar contra Vinicius, Dani Güiza se mostró contundente en 'El Cafelito' cuando Josep Pedrerol le preguntó por Lamine Yamal.

"Es muy bueno, pero el padre se debería apartar un poco", afirmó el delantero del Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza.

Para el gaditano, el padre del extremo debería tener un perfil bajo: "Puede ser de los mejores, pero que tu padre quiera estar por encima de ti... Tú eres el que juega".

En ese momento, Pedrerol le echó un 'capote' al extremo: "Es muy maduro. Tiene pinta de saber lo que quiere".

"Puede ser de los mejores del mundo, pero me preocupa lo otro. Tiene que tener personas al lado que te ayuden", replicó Güiza.

Por último y basándose en su propia experiencia, el ariete le advirtió de los problemas de ser parte de la prensa del corazón.

"Eso te puede perjudicar, y bastante. Entre eso y lo otro... es una bomba", zanjó.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Las tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza
  2. Qué represalias puede tomar Trump contra Noruega en caso de no recibir el Nobel de la Paz
  3. Alerta por lluvias extremas, en directo | La DANA Alice se fortalece con aviso rojo en Alicante y Murcia por lluvias torrenciales
  4. La guerra silenciosa dentro del Partido Popular: Ayuso y Feijóo, cada vez más enfrentados
  5. "¡Que no es nuestro!": el enfado de Koldo con su mujer sobre el dinero que gestionaban para Ábalos
  6. Fallos en los cribados de cáncer en Andalucía: lo que dice el protocolo, lo que no dice y lo que preocupa