La advertencia de Dani Güiza a Lamine Yamal por su padre

El delantero advirtió a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' de lo que debería hacer el joven jugador para "ser de los mejores".

Además de desvelar que un jugador del Barça vetó su fichaje por el conjunto culé y de cargar contra Vinicius, Dani Güiza se mostró contundente en 'El Cafelito' cuando Josep Pedrerol le preguntó por Lamine Yamal.

"Es muy bueno, pero el padre se debería apartar un poco", afirmó el delantero del Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza.

Para el gaditano, el padre del extremo debería tener un perfil bajo: "Puede ser de los mejores, pero que tu padre quiera estar por encima de ti... Tú eres el que juega".

En ese momento, Pedrerol le echó un 'capote' al extremo: "Es muy maduro. Tiene pinta de saber lo que quiere".

"Puede ser de los mejores del mundo, pero me preocupa lo otro. Tiene que tener personas al lado que te ayuden", replicó Güiza.

Por último y basándose en su propia experiencia, el ariete le advirtió de los problemas de ser parte de la prensa del corazón.

"Eso te puede perjudicar, y bastante. Entre eso y lo otro... es una bomba", zanjó.