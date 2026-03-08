Márquez vuelve a hablar de su posible retirada: "¿De verdad vale la pena continuar?"

El piloto de Ducati se ha sincerado acerca de la complicada etapa que vivió durante la consecución de lesiones que vivió hace unos años. Todo sumado a su salida de Honda hacia el equipo italiano.

Marc Márquez se coronó como campeón mundial de MotoGP en 2025, tras un camino de superación brutal. A sus 33 años y con siete campeonatos a sus espaldas, encara un 2026 donde no le queda nada que demostrar. Ya ha logrado el milagro con el que soñaba, aunque como ha vuelto a declarar recientemente, llegar hasta ese punto fue un "proceso largo, duro y lleno de dudas".

Han hecho falta unos años muy difíciles y marcados por las lesiones y operaciones. A todo esto se sumó una ausencia de resultados en Honda, donde acumulaba 11 temporadas, lo que le empujó a fichar por Ducati. Una vez en Borgo Panigale, el de Cervera recuperó la confianza y el nivel, aunque afirma que incluso la idea de la retirada llegó a pasársele por la cabeza.

"Tuve que aceptar que ya no era el mismo piloto y que, para volver a un alto nivel, tenía que adaptarme, ser más inteligente, ser paciente. La primera victoria no fue solo una alegría deportiva; fue un gran alivio. Fue como decirme a mí mismo: 'Vale, todavía puedo hacerlo'", explicaba el catalán para la 'Gazzetta dello Sport'.

La idea de la retirada

Aunque la idea de dejar la competición fue lo más duro que tuvo que superar: "Durante esos cinco años complicados, pensé en retirarme. No fue algo constante, pero en los momentos más difíciles, cuando no ves ningún progreso y cada operación parece prolongar la incertidumbre, es inevitable preguntarse: ¿De verdad vale la pena continuar?'".

Y se paró a recordar dos críticos momentos en concreto: "Después de la tercera operación en el brazo y el cuando volví a subirme a la moto por primera vez y el dolor seguía ahí. A pesar de todo, retirarme nunca se convirtió en una decisión real. Fue una idea, sí, pero no un plan. Es normal. Como lo es aceptar que algún día pasará".

"Al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que tenía que seguir intentándolo, que mientras hubiera una oportunidad, por pequeña que fuera, no podía rendirme. Al final, el trabajo duro y la paciencia dieron sus frutos", comentaba Márquez.

La relación con Álex

Y esa oportunidad finalmente llegó en 2025, donde protagonizó una pelea por el título con su hermano Álex Márquez: "La rivalidad del año pasado, en lugar de distanciarnos, nos unió más que nunca. Y esta es otra de las victorias de la temporada".

Sin embargo, una vez dejado todo esto atrás, ahora inicia una nueva temporada en la que tiene muy claros sus objetivos: "Seguir divirtiéndome y sintiéndome competitivo. Ese es mi verdadero motor. Todavía puedo competir con los mejores. También busco algo más personal: disfrutar del camino. Quiero seguir compitiendo al máximo y hacerlo de una manera que me llene".