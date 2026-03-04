La contundente respuesta de Márquez a Pedro Acosta: "El Marc de 2013 ganó en su primer año"

El piloto de Ducati responde así a esta pregunta: "¿Ves al Marc Márquez de 2013 reflejado en el descaro con el que Pedro intenta destronarte?".

Todo apunta a que Marc Márquez tendrá nuevo compañero en Ducati a partir de la temporada que viene: será Pedro Acosta.

Esta ha sido la respuesta de Marc en un acto de este miércoles: "El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año".

En ese año, en su debut en la categoría reina, Marc se convirtió en campeón del mundo por delante de Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Valentino Rossi.