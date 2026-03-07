Un mito de MotoGP revela qué podría alejar a Márquez del título: "Marc será campeón, a menos que..."

Johann Zarco, piloto de Honda y reconocida figura en el 'paddock', reconoce el aplastante favoritismo que tiene Marc pero señala también lo que podría alejarle considerablemente de conseguir su décimo Mundial.

Marc Márquez no ha comenzado el Mundial de MotoGP de la mejor manera. El nueve veces campeón del mundo tuvo que abandonar en el Gran Premio de Tailandia debido a un 'pinchazo' cuando luchaba por el podio a cinco vueltas del final.

El primer gran premio del año sirvió para presentar la seria candidatura de Aprilia al Mundial. Especialmente, de Marco Bezzecchi, que se llevó el triunfo en la carrera de domingo con un rendimiento espectacular.

Pedro Acosta fue una de las grandes sorpresas del fin de semana. Victoria en la 'sprint' y segundo puesto en la carrera para salir de Tailandia como el primer líder del Mundial de este 2026.

Johann Zarco terminó undécimo. El francés es uno de los pilotos más experimentados de la parrilla y su apuesta por el Mundial es muy clara: "Veo a un Marco Bezzecchi muy fuerte. Si empieza donde terminó, sin duda estará ahí para la pelea por el campeonato mundial, pero definitivamente veo a Marc con mucha más ventaja que los demás".

Sin embargo, Johann avisa de los obstáculos con los que se podría encontrar Marc: "Para mí, Marc será el campeón del mundo, a menos que nos sorprenda con problemas en el hombro. En ese caso… sería una pelea entre Álex y Bezzecchi. Y Pecco también estará ahí, seguro".

"Pero si hablamos de sorpresas, te contaré las otras dos. Pecco no puede considerarse una sorpresa, Alex Márquez sí", asegura Zarco en declaraciones recogidas por 'MotoSan'.