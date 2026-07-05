Márquez confiesa sus "dudas" al fichar por Gresini: "No sabía si iba a ser capaz de pilotar otra moto"

El piloto catalán ha recordado cómo fue su llegada al equipo italiano hace tres años, un duro cambio en su carrera tras su profundo vínculo con Repsol Honda.

Marc Márquez ha desvelado los detalles emocionales de uno de los momentos más mediáticos de su carrera deportiva, su debut con el equipo Gresini Racing tras cerrar una histórica etapa de doce años junto a Honda. El piloto catalán ha recordado la enorme expectación que generó aquella primera jornada de pruebas en Valencia, marcada por una recordada sonrisa al bajarse de la Ducati que dio la vuelta al mundo y que ocultaba una profunda carga de incertidumbre.

A pesar de la confianza que proyectaba hacia el exterior, el ilerdense ha confesado que el cambio de marca despertó dudas que ni siquiera un ocho veces campeón del mundo pudo evitar. "No fue un pensamiento de: 'ok, puedo ganar'", ha explicado Márquez al ser preguntado por el significado de aquel gesto. "Yo también tenía dudas. Después de 12 años con la Honda, no sabía si iba a ser capaz de conducir otra moto... tenía dudas. Pero después, cuando hice la primera salida, dije: 'ok, son dos ruedas, un motor, una moto, está muy bien'", recordó Marc en una entrevista en 'Moto.it'.

Romper su zona de confort en el Repsol Honda para recalar en una estructura satélite provocó un estado de nerviosismo en el piloto durante los momentos previos a subirse a la Desmosedici. El propio Márquez ha reconocido haber sufrido incluso "dolor de estómago" debido a la tensión acumulada: "Sí, antes sí. Estaba nervioso, muy nervioso, antes".

Explicó también cómo compartió esa sensación únicamente con su círculo más cercano dentro del box de la escudería italiana antes de salir a la pista. "Se lo decía a Michele Masini, a mi hermano Álex, a Nadia... estaba nervioso porque tenía curiosidad y no estaba 100% seguro de que fuera bien", ha revelado el catalán sobre las conversaciones privadas que mantuvo con los responsables de Gresini antes de debutar.

Para cerrar, el piloto ha detallado cómo esa presión desapareció por completo en cuanto completó las primeras vueltas del test de Valencia y recuperó las sensaciones competitivas sobre el asfalto. Al bajarse del monoplaza, la experiencia del piloto sustituyó a los temores iniciales: "Después de la primera salida me di cuenta de que al final son dos ruedas, una moto, y sí, está bien, está bien".

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