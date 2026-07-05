Marine Le Pen señala a Jordan Bardella como su 'delfín' en caso de no poder presentarse a las elecciones de Francia

¿Qué ha dicho? La líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional dice que diga lo que diga la Justicia harán campaña juntos. Ha confirmado que le nombrará primer ministro si sale elegida presidenta.

Marine Le Pen está ante una semana clave en su futuro político. Está ante el momento en que sabrá si la Justicia permite que se presente a las elecciones o si, por el contrario, le dice que no va a poder ser ella la candidata de Agrupación Nacional de cara a los próximos comicios. Será el 7 de julio cuando dicten sentencia pero, por si acaso, la líder de formación de ultraderecha ya ha señalado a su 'delfín'. Ya ha dado el nombre de su 'candidato de paja'.

Es Jordan Bardella, con quien ha dicho además que pase lo que pase va a hacer campaña. Así lo ha confirmado en un discurso ante un grupo de militantes en Liévin, insistiendo en que ambos trabajan juntos "desde hace años" y que entre ambos hay "una gran confianza".

"Si no fuera así, no le habría dado con 23 años la responsabilidad de dirigir la campaña de las elecciones europeas en 2024. Nunca ha traicionado esa confianza", expuesto.

Y ha sido clara. Si ella puede presentarse a las elecciones y las gana, Bardella va a ser primer ministro; si no es así, "con una gran energía y confianza" apoyará la candidatura de su 'delfín'.

Todo va a depender de lo que diga la Justicia. El 7 de julio tiene que decir si comparte la decisión de la primera instancia y la considera culpable de malversación de fondos por el uso indebido de dinero del Parlamento europeo o si por contra es no culpable.

"La decisión va a ser importante porque puede obstaculizar el funcionamiento democrático del país. Puede decidir en vuestro lugar. Es algo que va a tener una repercusión histórica porque según sea la decisión las cosas no van a ser las mismas", insiste Le Pen.

En su discurso ha aprovechado para cargar contra Emmanuel Macron, actual presidente del país: "Todo se hunde ante nuestros ojos. Nada va bien. Todo está por los suelos y la inmigración está fuera de control. La gente no consigue encontrar casa y no funciona ni la sanidad".

Las encuestas realizadas en Francia apuntan a que sea quien sea el candidato de la ultraderecha gala lograrán los votos suficientes para estar en la segunda vuelta de las presidenciales.

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