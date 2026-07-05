Vuelve el calorazo extremo: 14 comunidades autónomas en aviso por temperaturas que superan los 40 grados

Los detalles La AEMET ha señalado que este próximo lunes será el día álgido de la ola de calor con máximas superiores a los 40 grados en el oeste de la península y una noche por encima de los 25 grados.

Este domingo ha comenzado la segunda ola de calor de 2026 en España, con temperaturas que superan los 40 grados en el oeste peninsular. En regiones como el noroeste de Andalucía, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Ourense, se esperan temperaturas de 42-43 grados. Hasta 14 comunidades autónomas están en aviso por calor, siendo el sol el protagonista del día. Por la tarde, se formarán nubes en algunas regiones, pero sin precipitaciones significativas. La ola de calor, según la AEMET, se extenderá al menos hasta el martes, con el lunes como el pico de temperaturas. El martes, las temperaturas bajarán en el Cantábrico y Galicia, aunque aumentarán en el Mediterráneo. La ola podría prolongarse hasta el jueves en gran parte del país.

Este domingo ha arrancado la segunda ola de calor de 2026 en España y lo hace con una subida de las temperaturas en todo el norte, llevando los termómetros por encima de los 40 grados en todo el oeste peninsular. De hecho, en la parte noroeste de Andalucía, en Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha y en Ourense se esperan alrededor de 42-43 grados, con la zona de las rías Baixas rondando los 40 grados.

Durante la jornada, el sol será el único protagonista. Hasta 14 comunidades autónomas están en aviso por el calor (todas menos Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria y País Vasco) y, en algunos casos, como Extremadura o la Comunidad de Madrid, directamente es todo el territorio el que está en aviso. Ahora bien, por la tarde de este domingo se formarán nubes de evolución que podrán descargar en el sur de Aragón, interior de Castellón, Sistema Central, zonas de Extremadura y sierras del sureste, pero nada importante.

Una ola de calor que, según la AEMET, se extenderá al menos hasta el martes. Este lunes será el pico de temperaturas en un día en el que todas las comunidades autónomas estarán en aviso por temperaturas rondando los 40 grados, como es el caso de Bilbao. En cambio, el martes bajarán en el Cantábrico y Galicia, aunque suben más en el Mediterráneo, donde también se superarán los 40 grados.

Eso sí, la ola de calor se podría extender. Si bien es cierto que bajarán las temperaturas en el norte a partir del miércoles, el resto del país continuará con temperaturas extremas que podrían alargarse hasta el jueves.

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