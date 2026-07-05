Mueren cuatro miembros de una misma familia y una niña de nueve años está gravemente herida en un accidente de tráfico en Palencia

¿Qué ha pasado? A eso de las 16:20, el vehículo se ha salido de la vía dando varias vueltas de campana en el kilómetro 83 de la A-67. Entre los fallecidos hay dos menores de edad.

Un trágico accidente de tráfico en el kilómetro 83 de la A-67, en Herrera de Pisuerga, Palencia, ha dejado cuatro miembros de una misma familia fallecidos, incluidos dos menores de 17 y 14 años. Una niña de nueve años resultó gravemente herida. El siniestro ocurrió alrededor de las 16:20 cuando el vehículo se salió de la vía y volcó. Los servicios de emergencia, incluyendo la Guardia Civil, Bomberos y Sacyl, acudieron al lugar. La niña herida fue trasladada en helicóptero al Complejo Asistencial de Burgos. La familia era de Valladolid y se investiga la somnolencia del conductor como posible causa.

Cuatro personas de una misma familia, entre ellas dos menores de 17 y de 14 años, han muerto en un accidente de tráfico en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga, en Palencia. Además, una niña de nueve años está herida de gravedad.

El suceso ha tenido lugar a eso de las 16:20 cuando un turismo se ha salido de la vía dando varias vueltas de campana. Sus ocupantes han quedado atrapados en el interior del vehículo.

El 112 de Castilla y León ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación y también a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico del centro de salud y un helicóptero medicalizado.

Ya en el lugar, la Guardia Civil ha confirmado la muerte de cuatro personas, de 38, 45, 17 y 14 años, y han hallado a una niña herida de gravedad. La menor, de nueve años, ha sido trasladada en helicóptero al Complejo Asistencial de Burgos.

Tal y como ha informado Subdelegación de Gobierno, la familia era natural de Valladolid y la principal hipótesis que se baraja como causa del siniestro es una posible somnolencia del conductor.

El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67, sentido decreciente, según recoge la Dirección General de Tráfico.

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