España registra más de 1.200 muertes en apenas dos meses atribuibles al calor extremo

¿Qué está pasando? Las temperaturas cercanas a los 40 grados en prácticamente todo el país está causando problemas de salud y dejando fallecidos. Tan solo en julio, 153 personas han perdido la vida.

El calor extremo en España está causando un aumento preocupante en las muertes relacionadas con las altas temperaturas. En un solo día se registraron 33 muertes, y desde el 1 de mayo, más de 1.200 personas han fallecido debido a estos episodios extremos. Julio ya cuenta con 153 víctimas. Según el sistema MoMo, 1.213 personas han muerto por el calor, con temperaturas superando los 30 grados incluso por la noche. Las comunidades más afectadas en junio son el País Vasco y Cataluña, mientras que Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla no registraron fallecimientos. Es crucial evitar el sol durante las horas más calurosas, mantenerse hidratado y buscar lugares frescos.

Calor. Mucho calor. Muchísimo calor. Un calor que va a ir a más con el paso de los años. Un calor, un calorazo, que tiene efectos más que nocivos para la salud. Porque se nota. Porque es normal que el cuerpo note las temperaturas extremas que se están dando en España desde hace días. Y es que en apenas un día, en apenas 24 horas, se han registrado 33 muertes relacionadas con el intenso calor. Si retrocedemos al 1 de mayo, en apenas dos meses los fallecidos por estos episodios extremos son más de 1.200. Tan solo en julio, en los escasos días de julio, han perdido la vida 153 personas.

Son, según datos del MoMo, 1.213 personas las que han muerto a causa de las temperaturas extremas. A causa del calor. De esos termómetros marcando más de 30 grados en todo el país. Superando ampliamente esa cifra en no pocos puntos de la Península y llegando a los 40 en ciertas zonas. Y no solo por el día...

Porque por la noche también. Por la noche, cuando toca descansar, el calor hace que tal cosa sea prácticamente imposible hasta bien entrada la madrugada. No en vano, en Extremadura entre las 00:00 y las 01:00 del 5 de junio, todas las localidades superaban los 30 grados.

El sistema MoMo estima el exceso de defunciones comparando las muertes observadas con las esperadas en un territorio y un período concretos, y permite detectar excesos de mortalidad por todas las causas y por lo tanto también estimar los fallecimientos que son atribuibles a episodios de temperaturas extremas, como el calor o el frío, aunque no determina causas individuales de muerte, sino patrones asociados a situaciones como olas de calor, frío intenso u otros periodos de sobremortalidad.

Por comunidades, las cifras más elevadas del mes de junio corresponden al País Vasco (153 defunciones atribuibles al calor) y a Cataluña (127), y sólo cuatro comunidades o ciudades autónomas (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) presentan un registro de cero fallecimientos debido a esta causa.

Ante una ola de calor, es trascendental evitar exponerse al sol entre el mediodía y las 17:00 y las 18:00 de la tarde. Además, hay que mantenerse hidratado y realizar comidas ligeras, además de estar en lugares frescos tanto durante el día como durante la noche.

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