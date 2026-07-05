Familiares denuncian que se siguen facturando medicamentos retirados a mayores que viven en residencias.

El contexto El equipo de Estado del Bienestar de laSexta habla con dos afectados que aseguran haber detectado medicamentos que seguían dispensándose y facturándose pese a que, según ellos, ya no formaban parte del tratamiento de sus familiares o del suyo propio. Ambos han pedido que se investigue.

José visita diariamente a su madre, María Milagros, de 99 años, en una residencia de Barcelona y ha detectado irregularidades en la facturación de medicamentos. Descubrió que se seguían dispensando y facturando medicamentos que ya no formaban parte del tratamiento de su madre, como 160 paracetamoles. Pidió explicaciones a la residencia, pero no quedó satisfecho y ha presentado una reclamación ante la Conselleria de Derechos Sociales. La Generalitat de Cataluña no ha encontrado anomalías, pero realizará inspecciones. Un caso similar ocurrió con Paco Grau en Valencia, quien también detectó medicación innecesaria. Ambos han solicitado investigaciones sobre estas presuntas irregularidades en la gestión de medicamentos en residencias.

José visita todos los días a su madre, María Milagros, de 99 años, que vive en una residencia pública de gestión privada en Barcelona. Hace unos meses empezó a revisar las facturas y los registros de medicación porque había detectado algo que no le cuadraba.

Según explica, encontró medicamentos que seguían dispensándose y facturándose al Servei Català de Salut pese a que, asegura, ya no formaban parte del tratamiento de su madre. "En enero detecté que me pusieron 160 paracetamoles en la factura", relata. También sostiene que durante varios meses siguió apareciendo un medicamento que había sido retirado tras el alta hospitalaria de su madre el año pasado.

José asegura que pidió explicaciones a la residencia, pero considera que las respuestas recibidas no aclaran lo ocurrido. Ahora prepara una reclamación ante la Conselleria de Derechos Sociales para solicitar que se investigue el caso.

La Generalitat de Cataluña asegura a laSexta que, hasta el momento, no ha detectado ninguna anomalía en esa residencia. No obstante, añade que llevará a cabo inspecciones y que, si durante esas actuaciones se detecta cualquier irregularidad, se adoptarán las medidas oportunas.

"No es por la cantidad que pagues, como si es gratis. Esto es una estafa a la Seguridad Social", afirma. José asegura que no es el único familiar que tiene dudas sobre la gestión de la medicación en residencias.

Según explica, mantiene contacto con otros familiares a través de un grupo de mensajería donde comparten facturas y tratamientos que, a su juicio, presentan discrepancias. Sin embargo, sostiene que muchos prefieren no denunciar por miedo a enfrentarse al centro donde viven sus familiares.

Un caso similar en Valencia

A más de 500 kilómetros, Paco Grau asegura haber vivido una situación parecida. Reside desde 2021 en un centro privado con plaza concertada en Tavernes de la Valldigna (Valencia). Tras una analítica favorable, la médica de la residencia le retiró un tratamiento para el colesterol.

Sin embargo, al consultar la aplicación de salud de la Comunidad Valenciana, afirma que comprobó que ese medicamento seguía apareciendo como dispensado mes tras mes. "Me estaban sacando el medicamento todos los meses", asegura.

Paco explica que el fármaco ya no aparecía en el blíster con la medicación que recibía diariamente y que por ese motivo presentó una reclamación ante la Conselleria de Sanidad para que investigara lo ocurrido. Según su relato, al mes siguiente el medicamento dejó de aparecer en el registro de dispensaciones.

Familiares denuncian que se siguen facturando medicamentos retirados a mayores que viven en residencias

Piden que se investigue

Los dos afectados viven en comunidades autónomas diferentes y en residencias con modelos de gestión distintos. Sin embargo, ambos aseguran haber detectado medicamentos dispensados que, según ellos, ya no estaban tomando. Por ese motivo han solicitado a las administraciones competentes que investiguen estas presuntas irregularidades.

Sus casos se conocen después de que el equipo de Estado del Bienestar de laSexta recogiera sus testimonios y la documentación que aseguran haber recopilado durante meses para respaldar sus denuncias.

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