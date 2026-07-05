El resurgir tras los terremotos en Venezuela: las ONG apelan a la solidaridad ciudadana para el reto de la reconstrucción

¿Por qué es importante? Las organizaciones ponen de manifiesto que lo primero que hace falta son más hospitales de campaña, como el español, que ya trabaja a pleno rendimiento. Además, garantizar el agua potable y el saneamiento son otras de las prioridades.

Venezuela enfrenta el desafío de la reconstrucción tras los devastadores terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 2.000 muertos. Las ONG y voluntarios son vitales en las labores de rescate y reconstrucción, habiendo rescatado ya a 6.461 personas. Sin embargo, el enfoque también está en brindar apoyo a las víctimas y garantizar servicios esenciales como agua potable y saneamiento, especialmente ante el riesgo de enfermedades como el dengue y la malaria. La protección infantil es crucial, dado el aumento del estrés y la violencia en las familias. Las ONG hacen un llamado a la solidaridad ciudadana, resaltando la importancia de las contribuciones financieras a quienes ya están en el terreno.

Venezuela sigue adelante. El país, asolado por los trágicos terremotos del pasado 24 de junio que ya han dejado más de 2.000 muertos, sigue buscando supervivientes, pero ya se afana en el reto de la reconstrucción. Voluntarios y Organizaciones No Gubernamentales se han convertido en una pieza clave de una labora ahora esencial para poder avanzar.

De momento, las ONG ya se feliciten por las labores de rescate, que consideran que ha sido un éxito. "Esta es una crisis donde se está rescatando mucho. Hasta 6.461 personas rescatadas es una cifra bastante impresionante", destaca Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Pero no solo vale con rescatar. Hay que dar apoyo y ayuda a las víctimas, a las familias que se han quedado sin nada tras una destrucción que, según el análisis del programa satelital de la UE Copernicus, ha acabado con 606 edificios y dañado otros 448 dañados. Es aquí donde entra la labor primordial de las ONG, que ponen el foco en la falta de hospitales de campaña, como el español, que ya trabaja a pleno rendimiento. Además, otra de las prioridades es garantizar el agua potable y el saneamiento.

Además, la sombra de la enfermedad se cierne sobre las zonas copadas de destrucción y muerte. Venezuela, tal y como subraya Julen Azpiritxaga, técnico de Proyectos Estructurales, "es un país endémico de ciertas enfermedades, como el dengue, la chikungunya o la malaria, y es muy probable que se potencien estas enfermedades en la zona" de los terremotos.

Solidaridad con mayúsculas

Al miedo a las pandemias también se suma la preocupación por los niños, los que corren más peligro. En este sentido, Maribel Prada, directora de Impacto de la ONG 'World Vision', recomienda a las familias "estar vigilantes, mantener a los niños en su regazo y no dejarlos ir con personas desconocidas".

Hay que protegerles fuera, pero también dentro de los hogares, ya que situaciones tan duras a veces disparan las conductas violentas. "En este contexto de emergencia, el estrés, la angustia y la ansiedad marcan las relaciones de padres con hijos", advierte, por su parte, Calor Trapani, coordinador de Cecodap-Educo.

Es el momento, además, de la solidaridad con mayúsculas. De ahí que las ONG apelen a la ayuda ciudadana. "Por favor, en la medida de lo posible, que las contribuciones financieras sean a quienes ya están aquí", pide Antón Leis, director de la AECID. Ellos son los que conocen el terreno, por lo que es una ayuda eficaz y rápida para una gente que lo necesita todo.

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