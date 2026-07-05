De Begoña Gómez a Leire Díez: Pedro Sánchez, con un verano cuesta arriba por delante marcado por la agenda judicial

Los detalles De momento, el presidente no podrá estar acompañado por su esposa en la cumbre de la OTAN en Ankara después de la decisión del juez Peinado de retirarle el pasaporte y prohibirle salir del país.

Pedro Sánchez enfrenta un verano complicado debido a una agenda judicial intensa que lo afecta tanto a nivel personal como político. Los casos que involucran a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, junto con otros relacionados con el PSOE, dificultan su situación. La retirada del pasaporte a Gómez impide su participación en eventos importantes, como la cumbre de la OTAN en Ankara y la graduación de su hija en Londres. Además, figuras como Cristina Narbona y Mercedes González están implicadas en investigaciones judiciales, al igual que la presidenta de la SEPI, lo que complica aún más el panorama para el presidente antes de sus vacaciones.

Pedro Sánchez tiene un verano clave por delante. Uno marcado por la agenda judicial. Uno que se le está poniendo cuesta arriba al presidente del Gobierno bien por los casos que afectan al PSOE o por los que tienen que ver con miembros de su familia. Bien por casos como los de Leire Díez o por los de Begoña Gómez, su mujer, o David Sánchez, su hermano.

Y es que la agenda judicial es la que es. Es la que hace que no se sepa si Begoña Gómez podrá o no acompañar al presidente a Ankara, en Turquía, donde tiene lugar la cumbre de la OTAN. Tampoco va a poder estar, de momento, en la graduación de su hija en Londres.

El motivo, el hecho de que el juez Peinado le haya retirado el pasaporte y prohibido salir del país.

Pero hay más. Porque Cristina Narbona va a tener que pasar por sede judicial por el caso Leire Díez, mientras que Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y su número dos declararán como investigados el 16 de julio.

Hay más altos cargos imputados por estas presuntas tramas de corrupción, porque desde esta misma semana también está en esa lista la presidenta de la SEPI.

Son casos que no solo se limitan al PSOE y que le ponen más que complicadas las cosas a Pedro Sánchez antes de irse de vacaciones.

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